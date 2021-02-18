Кинопрокатчики РФ отказывают под разными предлогами показывать в своих кинотеатрах фильм «Ополченочка», снятый в оккупированном Луганске.

Об этом пишет Радио Свобода

Фильм представляли как уникальную картину, которая покажет всему миру, что «на самом деле происходит на Донбассе».

«Киноистория трех женщин, которые бросили домашние дела, пошли на войну, сформировали «уникальный женский танковый экипаж» и защищали Донбасс от «украинских фашистов», долгое время была визитной карточкой луганской пропаганды», - рассказывает об истории ленты Радио Свобода.

Но все планы боевиком обернулись крахом, когда Светлана Дрюк, живой прообраз главной героини фильма, сдалась СБУ.

Служба безопасности Украины официально подтвердила, что бывшая начальница так называемого «штаба танкового батальона 11-го отдельного мотострелкового полка «Восток» 1-го армейского корпуса народной милиции» группировки «ДНР» Светлана Дрюк была вывезена в Украину в результате сложной операции контрразведки СБУ.

Режиссеры попытались откреститься от опальной актрисы, рассказывая, что никогда не вдохновлялись ею, но в фильме остались кадры Светланы Дрюк с боевиками из ее подразделения.

Фильм все же вышел в свет – его показали в кинотеатрах оккупированных Луганска и Донецка, режиссеры постались достать разрешение провести открытый показ в России, но получили отказ во всех инстанциях и организациях.

Радио Свободы рассказывает о возмущении продюсера пропагандистской ленты Романа Разума.

— Сказали, что наш фильм – это сплошь политика и жестокость. А поскольку в сентябре в России будут выборы, они хотели бы избежать политизированности. На мой взгляд, это ничто иное, как трусость культурной элиты России, которая боится признать борьбу Донбасса, – прокомментировал такое решение продюсер ленты Роман Разум.

В свою очередь оргсекретарь Союза кинематографистов России Михаил Калинин российским СМИ заявил, что такие премьеры фильмов расписаны наперед, фильму нужно дождаться своей очереди, а директор дома кино Екатерина Головня назвала фильм «Ополченочка» зарубежным и объяснила, что у этой категории свои правила.

Telegram-канал «Донбасский кейс» объяснил, что есть две причины для запрета. Первая – фильм «такой себе» и доходов в кинотеатрах он не принесет, вторая – политика.

«С точки зрения российской пропаганды, тема «ополчения Донбасса», то есть «добровольцев», которые, так сказать, «стали грудью», с учетом нарастающей в РФ социальной напряженности, сейчас неактуальна, ведь по сути там пытаются показать «людей, которые взяли в руки оружие, чтобы бороться с несправедливостью». Сами прикиньте, в условиях протестов Кремлю оно надо?» – говорится в заметке.

Напомним, украинская контрразведка вывела с оккупированной территории замкомандира полка «ДНР» Светлану Дрюк (позывной Ветерок), о которой российские пропагандисты сняли фильм «Ополченочка».