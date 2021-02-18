С начала суток 18 февраля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима тишины.
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», вблизи населенного пункта Южное, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь по украинским позициям из крупнокалиберного пулемета.
Кроме этого неподалеку Шумел российско-оккупационные войска вели прицельный огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового и снайперского оружия.
На обстрелы противника украинские военные открывали огонь.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди ВСУ нет.
Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими военными.
Напомним, в течение прошлых суток, 17 февраля, на Донбассе было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь среди украинских военных не было.
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С начала суток 18 февраля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима тишины.
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», вблизи населенного пункта Южное, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь по украинским позициям из крупнокалиберного пулемета.
Кроме этого неподалеку Шумел российско-оккупационные войска вели прицельный огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового и снайперского оружия.
На обстрелы противника украинские военные открывали огонь.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди ВСУ нет.
Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими военными.
Напомним, в течение прошлых суток, 17 февраля, на Донбассе было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь среди украинских военных не было.