С начала суток 18 февраля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима тишины.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», вблизи населенного пункта Южное, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь по украинским позициям из крупнокалиберного пулемета.

Кроме этого неподалеку Шумел российско-оккупационные войска вели прицельный огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового и снайперского оружия.

На обстрелы противника украинские военные открывали огонь.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди ВСУ нет.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими военными.

Напомним, в течение прошлых суток, 17 февраля, на Донбассе было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь среди украинских военных не было.