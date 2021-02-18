Великобритания станет первой страной, в которой начнут инфицировать коронавирусом здоровых людей. Исследование привлечет молодых добровольцев, на примере которых ученые установят предельный порог заражения и сделают другие выводы, критически важные для развития вакцин и методов лечения болезни.

Об этом пишет TheБабель со ссылкой на информацию на сайте британского правительства.

Исследование должно начаться в течение февраля, сразу после получения заключения об этичности. Всего должны принять участие 90 человек в возрасте 18—30 лет, которых инфицируют коронавирусом в безопасных и контролируемых условиях.

Ученые планируют рассчитать количественные показатели вируса, необходимые для заражения и развития болезни. Учитывая вопросы безопасности, добровольцев будут инфицировать «классическим» коронавирусом, циркулирующим в стране с марта 2020 года — он наименее рисковый в плане последствий для здоровья у молодых людей.

Медики будут наблюдать за состоянием участников исследования 24 часа в сутки. Кроме того, часть добровольцев привьют — для определения наиболее эффективной вакцины от коронавируса из всех существующих. Результаты должны помочь в дальнейшем развитии вакцин.

Метод контролируемого заражения инфекциями известен науке уже давно — добровольцев заражали гриппом, малярией, тифом, холерой и прочим. Он совершенно безопасен и дает ценные выводы для развития медицины. В частности будущее исследование поможет врачам завершить понимание того, как на коронавирус реагирует иммунная система, как он передается и тому подобное.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что до конца этой недели в Украину прибудет первая партия вакцины AstraZeneca, которую Минздрав заказал в Индии. Украина ожидает на 500 тысяч доз COVID-вакцины AstraZeneca.