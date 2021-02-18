Власти столицы Индонезии — Джакарты решили ввести штрафы за отказ граждан вакцинироваться от коронавируса.

Сумма штрафа составляет пять миллионов рупий (около 357 долларов), пишет РБК-Украина.

Штрафовать будут тех, кто уже может вакцинироваться, но по каким-либо причинам отказывается от этого. Такое решение связано с тем, что от этого зависит безопасность всего населения

Заместитель губернатора Джакарты Ахмад Риза Патрия обратил внимание на то, штрафы заставят людей соблюдать существующие предписания. Решение наказывать людей финансовым способом не направлено на сбор денег.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что до конца этой недели в Украину прибудет первая партия вакцины AstraZeneca, которую Минздрав заказал в Индии. Украина ожидает на 500 тысяч доз COVID-вакцины AstraZeneca.