Главы компаний Facebook, Twitter и Google дадут показания в ходе слушаний в комитете Палата представителей Конгресса США. Слушания буду проходить по делу распространении дезинформации в сети.
Об этом сообщает издание The Hill.
По данным издания, слушания в комитете по энергетике и торговле состоятся 25 марта, на них будут присутствовать глава Facebook Марк Цукерберг, руководитель компании Twitter Джек Дорси и генеральный директор Google Сундар Пичаи.
Слушания будут посвящены усилиям администраций онлайн-платформ по борьбе с распространением дезинформации о коронавирусе и прошедших выборах президента США, указано в сообщении.
— Слишком долго крупные технологические компании не могли признать ту роль, которую они сыграли в распространении заведомо ложной информации для своей онлайн-аудитории. Саморегулирование отрасли потерпело неудачу, — отмечается в совместном заявлении трех членов комитета, конгрессменов-демократов.
Напомним, после штурма Капитолия открыто 25 дел о внутреннем терроризме.
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Главы компаний Facebook, Twitter и Google дадут показания в ходе слушаний в комитете Палата представителей Конгресса США. Слушания буду проходить по делу распространении дезинформации в сети.
Об этом сообщает издание The Hill.
По данным издания, слушания в комитете по энергетике и торговле состоятся 25 марта, на них будут присутствовать глава Facebook Марк Цукерберг, руководитель компании Twitter Джек Дорси и генеральный директор Google Сундар Пичаи.
Слушания будут посвящены усилиям администраций онлайн-платформ по борьбе с распространением дезинформации о коронавирусе и прошедших выборах президента США, указано в сообщении.
— Слишком долго крупные технологические компании не могли признать ту роль, которую они сыграли в распространении заведомо ложной информации для своей онлайн-аудитории. Саморегулирование отрасли потерпело неудачу, — отмечается в совместном заявлении трех членов комитета, конгрессменов-демократов.
Напомним, после штурма Капитолия открыто 25 дел о внутреннем терроризме.