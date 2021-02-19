Во фракции «Слуга народа» считают, что министр здравоохранения Максим Степанов несет личную ответственность за начало вакцинации, и в случае ее провала обещают инициировать его отставку.

Об этом заявила народный депутат Ирина Верещук в эфире телеканала Украина 24.

— Мы будем рассматривать такой вопрос (отставки, - прим.). Я считаю, что это не наказание. В любом случае министр Степанов дальше не сможет, оставаясь на должности, быть эффективным и заслуживающим доверие общества. Речь идет о слове — он дал слово не только нам как фракции, но и всему обществу до конца месяца начать вакцинацию, — заявила нардеп.

Ирина Верещук добавила, что кандидат на место министра пройдет тщательную проверку, и она лично проголосовала бы за председателя комитета Рады по вопросам здоровья Михаила Радуцкого.

— Если будет инициирована и проголосована отставка министра Степанова, обязательно человек, который будет номинироваться на должность, будет перед тем нами экзаменоваться, протестирован и рекомендован к голосованию, — сказала она.

Напомним, Министр здравоохранения Украины Максим Степанов вылетел в Индию на переговоры по поставкам вакцин от коронавируса для украинцев. Встреча пройдет с крупнейшим производителем.