Президент Владимир Зеленский вернул в парламент закон «О внесении изменений в некоторые законы по восстановлению проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы».
Об этом свидетельствует сайт Верховной Рады.
По состоянию на 18 февраля законопроект возвращен в Совет с предложениями президента. На странице Офиса президента нет никаких комментариев.
17 февраля закон подписал спикер парламента Дмитрий Разумков. А за день до этого 289 нардепов проголосовали «за» закон.
Согласно закону, конкурсы на должности, занятые лицами, работающими по контракту на время коронавирусного карантина, должны быть объявлены в течение шести или девяти месяцев со дня вступления закона в силу.
Контракты, заключенные на время карантина, будут действовать до назначения победителей конкурсов.
Согласно изменениям, в случае, если должность министра вакантна более 60 дней, одно и то же лицо, которое занимает должность первого заместителя министра или заместителя министра, не может выполнять обязанности министра более 30 дней.
Изменения также предусматривают, что одна и та же кандидатура на должность члена Кабинета министров не может быть подана более трех раз в течение года, а также трижды подряд в течение текущего созыва Верховной рады.
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Президент Владимир Зеленский вернул в парламент закон «О внесении изменений в некоторые законы по восстановлению проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы».
Об этом свидетельствует сайт Верховной Рады.
По состоянию на 18 февраля законопроект возвращен в Совет с предложениями президента. На странице Офиса президента нет никаких комментариев.
17 февраля закон подписал спикер парламента Дмитрий Разумков. А за день до этого 289 нардепов проголосовали «за» закон.
Согласно закону, конкурсы на должности, занятые лицами, работающими по контракту на время коронавирусного карантина, должны быть объявлены в течение шести или девяти месяцев со дня вступления закона в силу.
Контракты, заключенные на время карантина, будут действовать до назначения победителей конкурсов.
Согласно изменениям, в случае, если должность министра вакантна более 60 дней, одно и то же лицо, которое занимает должность первого заместителя министра или заместителя министра, не может выполнять обязанности министра более 30 дней.
Изменения также предусматривают, что одна и та же кандидатура на должность члена Кабинета министров не может быть подана более трех раз в течение года, а также трижды подряд в течение текущего созыва Верховной рады.