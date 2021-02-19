По состоянию на 10:00 19 февраля в Николаевской области зарегистрировано 182 новых случая COVID-19.
Об этом сообщает Николаевская областная государственная администрация на странице в Facebook.
Из всех 40579 (+182) выявленных подтвержденных случая по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлено в 1686 (7) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 123, всего выздоровели - 34397. Умерло всего от последствий COVID-19 - 763, за сутки - 3.
Напомним, Минздрав сообщил о 6531 новом случае коронавируса в Украине. Больше всего новых заражений в Ивано-Франковской и Винницкой областях.
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По состоянию на 10:00 19 февраля в Николаевской области зарегистрировано 182 новых случая COVID-19.
Об этом сообщает Николаевская областная государственная администрация на странице в Facebook.
Из всех 40579 (+182) выявленных подтвержденных случая по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлено в 1686 (7) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 123, всего выздоровели - 34397. Умерло всего от последствий COVID-19 - 763, за сутки - 3.
Напомним, Минздрав сообщил о 6531 новом случае коронавируса в Украине. Больше всего новых заражений в Ивано-Франковской и Винницкой областях.