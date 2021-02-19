По состоянию на 10:00 19 февраля в Николаевской области зарегистрировано 182 новых случая COVID-19.

Об этом сообщает Николаевская областная государственная администрация на странице в Facebook.

Из всех 40579 (+182) выявленных подтвержденных случая по месту жительства:

Николаев - 27305 (+100)

Первомайск - 1354 (7);

Южноукраинск - 1376 (1);

Вознесенск - 995;

Очаков - 691 (+1)

Арбузинский район - 444 (+9);

Баштанский район - 587 (+1)

Березанский район - 513 (+6);

Братский район - 352;

Березнеговатский район - 243 (+6);

Веселиновский район - 378;

Витовский район - 1499 (+11);

Вознесенский район - 345;

Врадиевский район - 315 (+5);

Еланецкий район - 186;

Доманевский район - 384 (+25)

Казанковский район - 448;

Кривоозерский район - 281 (+2)

Николаевский район - 568 (+4)

Новобугский район - 358 (+2)

Новоодсский район - 876 (+1)

Очаковский район - 339;

Первомайский район - 482;

Снигиревский район - 441 (1).

Заболевание COVID-19 установлено в 1686 (7) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки - 123, всего выздоровели - 34397. Умерло всего от последствий COVID-19 - 763, за сутки - 3.

Напомним, Минздрав сообщил о 6531 новом случае коронавируса в Украине. Больше всего новых заражений в Ивано-Франковской и Винницкой областях.