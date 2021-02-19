В Николаевской области полностью завершены 7 социальных объектов. Отремонтировано и реконструировано 2 садика, 1 школа и 4 спортивных объекта.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.

На реализацию таких проектов было выделено в 2020 году 39,3 млн грн: из Государственного фонда регионального развития — 15,3 млн, из бюджетов органов местного самоуправления — 24 млн грн.

Детские сады

После ремонта и реконструкции 2 садов в области 111 дошкольников уже учатся и проводят время в безопасных и удобных условиях.

1. Капитальный ремонт Новоивановского дошкольного учебного заведения № 9 «Малютка» Баштанского городского совета Баштанского района Николаевской области по адресу: с. Новоивановка, ул. Шевченко 4

Благодаря ремонту 26 детей учатся в теплом и комфортном саду. В здании реконструировали крышу, на которой установили солнечную систему подогрева воды, заменили окна и двери на металлопластиковые, утеплили и отделали внешние стены, заменили потолок в спальне и игровой и отремонтировали санитарную комнату.

Общая сметная стоимость проекта — 2 млн грн.

2. Капитальный ремонт здания ДОУ № 72 по ул. Молдавская, 9 в Николаеве (корректировка), в т.ч. проектно-изыскательские работы и экспертиза

В саду заменили окна и двери, сделали кровлю с утеплением, теплый пол, проложили инженерные коммуникации, провели водоснабжение и канализацию, установили солнечные коллекторы. Территорию озеленили и установили теневые навесы. В результате ремонта созданы комфортные условия для безопасного пребывания 85 детей.

Сметная стоимость проекта — 19,4 млн грн.

Школы

Благодаря реконструкции школы в Николаевской области созданы комфортные условия для безопасного пребывания и обучения 1200 учащихся.

3. Реконструкция системы отопления и термосанация здания Снигиревской общеобразовательной школы I-III ступеней № 4 с внедрением энергосберегающих технологий по адресу: ул. Суворова, 17, г. Снигиревка, Николаевская область. Опорная школа

В рамках программы «Большая стройка» завершено термосанацию здания школы, реконструкцию системы отопления и реконструкцию котельной. В результате 1200 учеников учатся в теплом и комфортном учреждении.

Общая сметная стоимость проектов составила 17,7 млн грн.

Спортивная инфраструктура

Благодаря «Большому строительству» более 490 тысяч жителей области теперь имеют возможность заниматься спортом и активно отдыхать на новых спортивных объектах.

4. Реконструкция спортивных площадок с искусственным покрытием ОСДЮСШОР по парусному спорту «Областной яхт-клуб»

Здесь реконструировали две спортивные площадки с искусственным покрытием, установили волейбольные стойки и футбольные ворота. Проект имеет влияние на 486 267 человек населения.

Стоимость проекта — 3,3 млн грн.

5. Капитальный ремонт футбольного поля с искусственным покрытием Николаевской общеобразовательной школы I-III ступеней № 48 по адресу: г. Николаев, ул. Генерала Попеля, 164

Отныне 486 267 человек населения имеют новое футбольное поле с искусственным покрытием, беговыми дорожками и спортивным оборудованием.

Общая сметная стоимость проекта — 9,4 млн грн.

6. Капитальный ремонт спортивной площадки общеобразовательной школы I-III ступеней № 61 по адресу: г. Николаев, ул. Матросова, 2 в т.ч. проектно-изыскательские работы и экспертиза

В рамках программы «Большая стройка» оборудовали футбольное поле с искусственным покрытием, установили гимнастическое оборудование и уличные спортивные тренажеры, обустроили легкоатлетическая ядро с беговыми дорожками. Появилась мультифункциональная спортивная площадка с баскетбольными щитами, волейбольными стойками и вышкой для судейства. На территории сделали благоустройство и установили новую систему освещения.

Проект имеет влияние на 486 267 человек населения.

Общая сметная стоимость проекта — 15 млн грн.

7. Реконструкция спортивного комплекса, расположенного по адресу: Николаевская область, Николаевский район, пгт Ольшанское.

В пгт Ольшанское оборудовали две мультифункциональные спортивные площадки. Также оборудовали теннисный корт, беговые дорожки, установили гимнастическое оборудование и уличные спортивные тренажеры. Спортивный комплекс имеет площадь 5595 кв. м.

Проект имеет влияние на 3655 человек населения.

Общая сметная стоимость проекту составила 9,8 млн грн.

Проекты Николаевской области, которые будут завершены в 2021 году

В области в программу «Большая стройка 2020» было включено 14 объектов. Все объекты, которые были начаты, будут закончены в 2021 году.

Реконструкция и Техническое переоснащение радиотехнических средств посадки КП «Николаевский международный аэропорт», Николаевская обл, с. Баловное, ул. Киевское шоссе, 9.

Капитальный ремонт спортивного зала Николаевской областной коммунальной комплексной детско-юношеской спортивной школы по улице Лазурной, 18-В в г. Николаев.

Капитальный ремонт столовой Вознесенской общеобразовательной школы-интерната I-III ступеней «Одаренность» Николаевского областного совета по ул. Соборности, 20 в г. Вознесенск.

Капитальный ремонт здания Вознесенской общеобразовательной школы I-III ст. № 8 по ул. Сухомлинского, 8 в г. Вознесенск Николаевской области.

Реконструкция ДОУ № 4 по ул. Железнодорожная, 14 с. Трикратное Вознесенского района Николаевской области.

Капитальный ремонт одного здания дошкольного учебного заведения № 60 по адресу: г. Николаев, ул. Театральная, 25/1.

Капитальный ремонт здания дошкольного учебного заведения № 87 по адресу: г. Николаев, ул. Привольная.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

По информации пресс-службы Николаевской облгосадминистрации