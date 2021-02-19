В Николаевской области полностью завершены 7 социальных объектов. Отремонтировано и реконструировано 2 садика, 1 школа и 4 спортивных объекта.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.
На реализацию таких проектов было выделено в 2020 году 39,3 млн грн: из Государственного фонда регионального развития — 15,3 млн, из бюджетов органов местного самоуправления — 24 млн грн.
После ремонта и реконструкции 2 садов в области 111 дошкольников уже учатся и проводят время в безопасных и удобных условиях.
1. Капитальный ремонт Новоивановского дошкольного учебного заведения № 9 «Малютка» Баштанского городского совета Баштанского района Николаевской области по адресу: с. Новоивановка, ул. Шевченко 4
Благодаря ремонту 26 детей учатся в теплом и комфортном саду. В здании реконструировали крышу, на которой установили солнечную систему подогрева воды, заменили окна и двери на металлопластиковые, утеплили и отделали внешние стены, заменили потолок в спальне и игровой и отремонтировали санитарную комнату.
Общая сметная стоимость проекта — 2 млн грн.
2. Капитальный ремонт здания ДОУ № 72 по ул. Молдавская, 9 в Николаеве (корректировка), в т.ч. проектно-изыскательские работы и экспертиза
В саду заменили окна и двери, сделали кровлю с утеплением, теплый пол, проложили инженерные коммуникации, провели водоснабжение и канализацию, установили солнечные коллекторы. Территорию озеленили и установили теневые навесы. В результате ремонта созданы комфортные условия для безопасного пребывания 85 детей.
Сметная стоимость проекта — 19,4 млн грн.
Благодаря реконструкции школы в Николаевской области созданы комфортные условия для безопасного пребывания и обучения 1200 учащихся.
3. Реконструкция системы отопления и термосанация здания Снигиревской общеобразовательной школы I-III ступеней № 4 с внедрением энергосберегающих технологий по адресу: ул. Суворова, 17, г. Снигиревка, Николаевская область. Опорная школа
В рамках программы «Большая стройка» завершено термосанацию здания школы, реконструкцию системы отопления и реконструкцию котельной. В результате 1200 учеников учатся в теплом и комфортном учреждении.
Общая сметная стоимость проектов составила 17,7 млн грн.
Благодаря «Большому строительству» более 490 тысяч жителей области теперь имеют возможность заниматься спортом и активно отдыхать на новых спортивных объектах.
4. Реконструкция спортивных площадок с искусственным покрытием ОСДЮСШОР по парусному спорту «Областной яхт-клуб»
Здесь реконструировали две спортивные площадки с искусственным покрытием, установили волейбольные стойки и футбольные ворота. Проект имеет влияние на 486 267 человек населения.
Стоимость проекта — 3,3 млн грн.
5. Капитальный ремонт футбольного поля с искусственным покрытием Николаевской общеобразовательной школы I-III ступеней № 48 по адресу: г. Николаев, ул. Генерала Попеля, 164
Отныне 486 267 человек населения имеют новое футбольное поле с искусственным покрытием, беговыми дорожками и спортивным оборудованием.
Общая сметная стоимость проекта — 9,4 млн грн.
6. Капитальный ремонт спортивной площадки общеобразовательной школы I-III ступеней № 61 по адресу: г. Николаев, ул. Матросова, 2 в т.ч. проектно-изыскательские работы и экспертиза
В рамках программы «Большая стройка» оборудовали футбольное поле с искусственным покрытием, установили гимнастическое оборудование и уличные спортивные тренажеры, обустроили легкоатлетическая ядро с беговыми дорожками. Появилась мультифункциональная спортивная площадка с баскетбольными щитами, волейбольными стойками и вышкой для судейства. На территории сделали благоустройство и установили новую систему освещения.
Проект имеет влияние на 486 267 человек населения.
Общая сметная стоимость проекта — 15 млн грн.
7. Реконструкция спортивного комплекса, расположенного по адресу: Николаевская область, Николаевский район, пгт Ольшанское.
В пгт Ольшанское оборудовали две мультифункциональные спортивные площадки. Также оборудовали теннисный корт, беговые дорожки, установили гимнастическое оборудование и уличные спортивные тренажеры. Спортивный комплекс имеет площадь 5595 кв. м.
Проект имеет влияние на 3655 человек населения.
Общая сметная стоимость проекту составила 9,8 млн грн.
В области в программу «Большая стройка 2020» было включено 14 объектов. Все объекты, которые были начаты, будут закончены в 2021 году.
Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.
По информации пресс-службы Николаевской облгосадминистрации
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В Николаевской области полностью завершены 7 социальных объектов. Отремонтировано и реконструировано 2 садика, 1 школа и 4 спортивных объекта.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.
На реализацию таких проектов было выделено в 2020 году 39,3 млн грн: из Государственного фонда регионального развития — 15,3 млн, из бюджетов органов местного самоуправления — 24 млн грн.
После ремонта и реконструкции 2 садов в области 111 дошкольников уже учатся и проводят время в безопасных и удобных условиях.
1. Капитальный ремонт Новоивановского дошкольного учебного заведения № 9 «Малютка» Баштанского городского совета Баштанского района Николаевской области по адресу: с. Новоивановка, ул. Шевченко 4
Благодаря ремонту 26 детей учатся в теплом и комфортном саду. В здании реконструировали крышу, на которой установили солнечную систему подогрева воды, заменили окна и двери на металлопластиковые, утеплили и отделали внешние стены, заменили потолок в спальне и игровой и отремонтировали санитарную комнату.
Общая сметная стоимость проекта — 2 млн грн.
2. Капитальный ремонт здания ДОУ № 72 по ул. Молдавская, 9 в Николаеве (корректировка), в т.ч. проектно-изыскательские работы и экспертиза
В саду заменили окна и двери, сделали кровлю с утеплением, теплый пол, проложили инженерные коммуникации, провели водоснабжение и канализацию, установили солнечные коллекторы. Территорию озеленили и установили теневые навесы. В результате ремонта созданы комфортные условия для безопасного пребывания 85 детей.
Сметная стоимость проекта — 19,4 млн грн.
Благодаря реконструкции школы в Николаевской области созданы комфортные условия для безопасного пребывания и обучения 1200 учащихся.
3. Реконструкция системы отопления и термосанация здания Снигиревской общеобразовательной школы I-III ступеней № 4 с внедрением энергосберегающих технологий по адресу: ул. Суворова, 17, г. Снигиревка, Николаевская область. Опорная школа
В рамках программы «Большая стройка» завершено термосанацию здания школы, реконструкцию системы отопления и реконструкцию котельной. В результате 1200 учеников учатся в теплом и комфортном учреждении.
Общая сметная стоимость проектов составила 17,7 млн грн.
Благодаря «Большому строительству» более 490 тысяч жителей области теперь имеют возможность заниматься спортом и активно отдыхать на новых спортивных объектах.
4. Реконструкция спортивных площадок с искусственным покрытием ОСДЮСШОР по парусному спорту «Областной яхт-клуб»
Здесь реконструировали две спортивные площадки с искусственным покрытием, установили волейбольные стойки и футбольные ворота. Проект имеет влияние на 486 267 человек населения.
Стоимость проекта — 3,3 млн грн.
5. Капитальный ремонт футбольного поля с искусственным покрытием Николаевской общеобразовательной школы I-III ступеней № 48 по адресу: г. Николаев, ул. Генерала Попеля, 164
Отныне 486 267 человек населения имеют новое футбольное поле с искусственным покрытием, беговыми дорожками и спортивным оборудованием.
Общая сметная стоимость проекта — 9,4 млн грн.
6. Капитальный ремонт спортивной площадки общеобразовательной школы I-III ступеней № 61 по адресу: г. Николаев, ул. Матросова, 2 в т.ч. проектно-изыскательские работы и экспертиза
В рамках программы «Большая стройка» оборудовали футбольное поле с искусственным покрытием, установили гимнастическое оборудование и уличные спортивные тренажеры, обустроили легкоатлетическая ядро с беговыми дорожками. Появилась мультифункциональная спортивная площадка с баскетбольными щитами, волейбольными стойками и вышкой для судейства. На территории сделали благоустройство и установили новую систему освещения.
Проект имеет влияние на 486 267 человек населения.
Общая сметная стоимость проекта — 15 млн грн.
7. Реконструкция спортивного комплекса, расположенного по адресу: Николаевская область, Николаевский район, пгт Ольшанское.
В пгт Ольшанское оборудовали две мультифункциональные спортивные площадки. Также оборудовали теннисный корт, беговые дорожки, установили гимнастическое оборудование и уличные спортивные тренажеры. Спортивный комплекс имеет площадь 5595 кв. м.
Проект имеет влияние на 3655 человек населения.
Общая сметная стоимость проекту составила 9,8 млн грн.
В области в программу «Большая стройка 2020» было включено 14 объектов. Все объекты, которые были начаты, будут закончены в 2021 году.
Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.
По информации пресс-службы Николаевской облгосадминистрации