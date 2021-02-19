В мире по состоянию на утро 19 февраля сделали уже более 193 млн прививок против коронавируса. В целом вакцинация началась в 87 странах.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщается, среди всех стран, где началась вакцинация против коронавируса, лидерами по количеству введенных доз являются США (59 млн доз), Китай (40,5 млн доз), страны ЕС (24,3 млн доз), Великобритания (17 млн доз) и Индия (9,8 млн доз).

Вместе с тем лидерами по количеству доз на 100 человек является Израиль (78,06), Сейшельские острова (63,91), Объединенные Арабские Эмираты (49,99), Великобритания (25,45) и США (17,80).

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что до конца этой недели в Украину прибудет первая партия вакцины AstraZeneca, которую Минздрав заказал в Индии. Украина ожидает на 500 тысяч доз COVID-вакцины AstraZeneca.