Комиссия Министерства внутренних дел России решила уволить исполняющего обязанности начальника полиции в Нижневартовске Олега Сураева после урока силовиков в школе, на котором ученики играли роль «сотрудников ОМОН» и «протестующих».
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет Бабель.
МВД решило уволить Сураева после проведенной служебной проверки. Еще семь полицейских привлекли к дисциплинарной ответственности.
Перед тем дисциплинарное взыскание наложили на главу полиции в Ханты-Мансийском автономном округе, куда входит Нижневартовск, и на двух его подчиненных.
Напомним, в одной из школ Нижневартовска сотрудники Росгвардии и МВД провели со старшеклассниками занятия. Урок сняли на видео, которое стало виральным.
На кадрах видно, как в спортзале ученики в роли «ОМОНовцев» со щитами выстраиваются в шеренгу, а другие ученики в роли «протестующих» бросают у них мячами. Потом одного из них «задерживают». В департаменте образования занятия назвали «профориентацией» для учеников выпускных классов.
|
Путь «Зори» лежит во мраке - не пора ли его чуток осветить?Александр Жолобецкий
|
Не кам’яний вік, дєло Шарікова живєє всєх живих та російська відповідь цивілізаціїСтанислав Мартиросов
Комиссия Министерства внутренних дел России решила уволить исполняющего обязанности начальника полиции в Нижневартовске Олега Сураева после урока силовиков в школе, на котором ученики играли роль «сотрудников ОМОН» и «протестующих».
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет Бабель.
МВД решило уволить Сураева после проведенной служебной проверки. Еще семь полицейских привлекли к дисциплинарной ответственности.
Перед тем дисциплинарное взыскание наложили на главу полиции в Ханты-Мансийском автономном округе, куда входит Нижневартовск, и на двух его подчиненных.
Напомним, в одной из школ Нижневартовска сотрудники Росгвардии и МВД провели со старшеклассниками занятия. Урок сняли на видео, которое стало виральным.
На кадрах видно, как в спортзале ученики в роли «ОМОНовцев» со щитами выстраиваются в шеренгу, а другие ученики в роли «протестующих» бросают у них мячами. Потом одного из них «задерживают». В департаменте образования занятия назвали «профориентацией» для учеников выпускных классов.