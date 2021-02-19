Комиссия Министерства внутренних дел России решила уволить исполняющего обязанности начальника полиции в Нижневартовске Олега Сураева после урока силовиков в школе, на котором ученики играли роль «сотрудников ОМОН» и «протестующих».

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет Бабель.

МВД решило уволить Сураева после проведенной служебной проверки. Еще семь полицейских привлекли к дисциплинарной ответственности.

Перед тем дисциплинарное взыскание наложили на главу полиции в Ханты-Мансийском автономном округе, куда входит Нижневартовск, и на двух его подчиненных.

Напомним, в одной из школ Нижневартовска сотрудники Росгвардии и МВД провели со старшеклассниками занятия. Урок сняли на видео, которое стало виральным.

На кадрах видно, как в спортзале ученики в роли «ОМОНовцев» со щитами выстраиваются в шеренгу, а другие ученики в роли «протестующих» бросают у них мячами. Потом одного из них «задерживают». В департаменте образования занятия назвали «профориентацией» для учеников выпускных классов.