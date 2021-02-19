В четверг, 18 февраля, комиссия при Министерстве развития общин и территорий Украины согласовала финансирование проекта детского сада в микрорайоне Северный в Николаеве.

Об этом сообщили в Агентстве развития Николаева.

«Это общая победа городского головы Александра Сенкевича и губернатора Виталию Кима, Николаевского городского совета, Николаевской областной государственной Администрации, народных депутатов Украины, Управления капитального строительства и Агентства развития Николаева, которое предоставляло техническую поддержку этому процессу», — отметили в агентстве.

Там напомнили, что проект предусматривает строительство нового детского сада по ул. Лучевая в микрорайоне Северный. сад будет рассчитан на 270 детей, 14 групп и 54 рабочих места.

На строительство детсада Николаев потенциально может получить дополнительное финансирование от Государственного фонда регионального развития в размере больше 70 миллионов гривен, добавили в АРН.

Ранее сообщалось, что проектом бюджета Николаева на 2021 год предусмотрено выделение 700 тысяч гривен на работы по строительству нового детского сада в микрорайоне Северный.

В бюджете 2020 года на строительство детсада на Северном направляли 2 миллиона гривен.

Отметим, что еще в 2019 году его стоимость оценивалась в 104,6 миллиона гривен. Тогда даже был проведен тендер, в котором победила «Строительная компания «Интербуд», предложившая выполнить работы по строительству детсада за 97,3 миллиона гривен.

Отметим, что еще в 2013 году сообщалось о планах построить в микрорайоне Северный детский сад на 320 мест.

В проекте бюджета Николаева 2015 года предусматривалось выделение 3 миллионов 416 тысяч гривен на строительство детского сада на Северном. Примечательно, что общий объем финансирования строительства этого объекта оценивали в 66 миллионов гривен.

В бюджете 2016 года выделялось 2,5 миллионов гривен на детский сад в микрорайоне Северном.

Ни в 2015, ни в 2016 годах выделенные на детский сад деньги не были освоены.

В мае 2017 года сообщалось, что 3 миллиона гривен планируется выделить на строительство детского сада в микрорайоне Северный по улице Лучевой, в том числе для проектных работ и экспертизы.

Тогда же депутат Алексей Лепишев заявил, что если не начать строительство сейчас, то к зиме строить его уже будет поздно. Однако ни в 2017, ни в 2018 году детский сад так и не был построен.