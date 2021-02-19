Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В четверг, 18 февраля, в центре Киева на аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида по погибшим во время Евромайдана Героям.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На аллее Героев Небесной Сотни в центре Киева родные и близкие Героев Небесной Сотни, участники Евромайдана и другие граждане почтили память погибших во время Евромайдана Героев. Они принесли цветы и свечи. Возле часовни на аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида.
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В четверг, 18 февраля, в центре Киева на аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида по погибшим во время Евромайдана Героям.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На аллее Героев Небесной Сотни в центре Киева родные и близкие Героев Небесной Сотни, участники Евромайдана и другие граждане почтили память погибших во время Евромайдана Героев. Они принесли цветы и свечи. Возле часовни на аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида.