В четверг, 18 февраля, в центре Киева на аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида по погибшим во время Евромайдана Героям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На аллее Героев Небесной Сотни в центре Киева родные и близкие Героев Небесной Сотни, участники Евромайдана и другие граждане почтили память погибших во время Евромайдана Героев. Они принесли цветы и свечи. Возле часовни на аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида.