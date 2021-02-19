В Главном управлении Государственной налоговой службы в Николаевской области прокомментировали штрафы по полмиллиона гривен, которые выписали предпринимателям за оформление лицензии на хранение топлива после 1 апреля 2020 года. Налоговики отметили, что делают свою работу и обязаны применять штрафные санкции.

В частности, об этом сказал и.о. начальника ГУ ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев во время онлайн-брифинга в пятницу, 19 февраля.

— Мы делаем свою работу, которую должны делать. Тем более это топливо. Это очень опасно, и они должны иметь лицензию. Резонанс вызывает то, что несколько предпринимателей получили штраф в 500 тысяч. Они получили эту лицензию, но сделали это не вовремя. Установлено в базе данных, есть регистрация акцизных накладных. То есть перед тем, как идти, мы видим это нарушение. Мы должны это сделать и применить штрафные санкции, — сказал Дмитрий Прокофьев.