Верховная Рада 311 голосами проголосовала в целом за законопроект № 3526 О усилении защиты лесов, торфяников и земель (лесного и водного фонда) от пожаров, который увеличивает штрафы за поджоги и выжигание растительности.

Документом вносятся изменения в водный кодекс, кодекс гражданской защиты, земельный кодекс, а также в кодекс об административных правонарушениях, пишет Бабель.

Штраф налагается за уничтожение и повреждение растительности, выжигание сухой растительности или ее остатков на землях водного фонда, в том числе в прибрежных защитных полосах и на островах, занятых лесами. Гражданскому лицу за вышеуказанное грозит штраф от 3 060 до 6 120 гривен, а должностному лицу — 5 300 до 21 420 грн. За выжигание торфяников гражданин должен будет заплатить 3 060 до 6 120 грн, а должностное лицо от 15 300 до 21 420 грн.

Законопроект также увеличивает существующие штрафы за уничтожение или повреждение полезащитных лесных полос и защитных насаждений, а также за нарушение прав госсобственности на леса.

Отметим, что в октябре 2019 года Министерство энергетики и защиты окружающей среды призвало органы местного самоуправления в Украине организовать сбор опавших листьев от людей и по населенным пунктам для того, чтобы уменьшить случаи сжигания листьев.

Позже в апреле 2020 года Верховная Рада резко повысила штрафы за загрязнение воздуха, вырубку лесов и сжигание растительности.

Справка. При сгорании одной тонны растительных остатков в воздух высвобождается около 9 кг микрочастиц дыма. В их состав входят пыль, окиси азота, угарный газ, тяжелые металлы и ряд канцерогенных соединений. В тлеющих без доступа кислорода листьях выделяется бензапирен, который способен вызвать у человека раковые заболевания.