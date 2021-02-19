Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл окончательно подтвердили королеве Елизавете II, что они не вернутся в королевскую семью.

Об этом говорится в заявлении Букингемского дворца.

Окончательно отказавшись от обязанностей членов королевской семьи, у принца Гарри заберут военные почести.

– Хотя все расстроены этим решением, герцог и герцогиня остаются любимыми членами семьи, - заявил дворец.

Отметим, что 8 января 2020 года Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, а 1 апреля они официально прекратили выполнять свои обязанности и переехали в США. У них был «переходный период», который длился год. В течение этого времени они постепенно отходили от выполнения королевских обязанностей.

14 февраля 2021 года супруги объявили, что ждут второго ребенка — у пары уже есть полуторагодовалый сын Арчи Маунтбэттен-Виндзор. Новорожденный ребенок будет восьмым в очереди на престол. Первые семь мест останутся неизменными — принц Уэльский (Чарльз), герцог Кембриджский (Уильям), принц Джордж, принцесса Шарлотта, принц Луи, принц Гарри и его сын Арчи.