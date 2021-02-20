Депутат Николаевского областного совета, совладелец завода «Экотранс» Юрий Кормышкин обнародовал протокол измерений уровня звука возле предприятия.
Согласно данному документу, завод не является основным источником шума в микрорайоне Намыв, передает пресс-служба «Нашего края».
— Получили результаты проведенных ранее измерений уровня звука около завода «Экотранс». О дыме, который так же волнует многих, чуть позже, а пока поэтапно разберемся в источниках шума. Интересно, кто будет виноват теперь, когда факты доказывают, что неудобства создаёт не «Экотранс». Опубликованные ниже замеры проводились в момент, когда производство было остановлено. Цифры видите? Документ свидетельствует о том, что не наше предприятие является источником шума в микрорайоне Намыв, — отметил Юрий Кормышкин.
По его мнению, обвинения в сторону представителей завода —инсинуация, а ситуация искусственно раскачивается, чтобы ввести в заблуждение жителей Намыва.
— Теперь все, кто говорит, что в этом вопросе нет политической окраски, признайтесь честно, в первую очередь, себе, что это не правда и обвинения в сторону представителей завода — чистой воды инсинуация! Жителей микрорайона, и города в целом, вводят в заблуждение, и специально раскачивают ситуацию, чтобы получить какие-то свои блага, — уверен депутат областного совета.
Юрий Кормышкин обратился к представителям СМИ и своим коллегам по депутатскому корпусу, чтобы «наконец установить истинную причину шума в микрорайоне Намыв».
— Я обращаюсь к журналистам, давайте быть объективными и проверять то, что вы пишите. И очень жду, что теперь на страницах ваших изданий появится информация, что шумит не «Экотранс». С такими же громкими заголовками. Про извинения пока не будем. Вы же честные у нас? Теперь хочется увидеть и как депутаты создадут инициативные и рабочие группы, чтобы наконец установить источник шума и причину бессонных ночей жителей Намыва. Для вас же это теперь вопрос чести, не так ли? А уже потом некоторые активисты ради справедливости, наверное, тоже за свой счет напечатают бигборды с указанием виновника шума на предприятии одного человека, который считает себя политтехнологом, и развесят их по городу? Спасибо тем общественникам, коллегам депутатам и представителям власти, кто объективен. Давайте добиваться справедливости и действовать по букве закона, а не пиариться на острых вопросах для нашего общества, — резюмировал он.
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Депутат Николаевского областного совета, совладелец завода «Экотранс» Юрий Кормышкин обнародовал протокол измерений уровня звука возле предприятия.
Согласно данному документу, завод не является основным источником шума в микрорайоне Намыв, передает пресс-служба «Нашего края».
— Получили результаты проведенных ранее измерений уровня звука около завода «Экотранс». О дыме, который так же волнует многих, чуть позже, а пока поэтапно разберемся в источниках шума. Интересно, кто будет виноват теперь, когда факты доказывают, что неудобства создаёт не «Экотранс». Опубликованные ниже замеры проводились в момент, когда производство было остановлено. Цифры видите? Документ свидетельствует о том, что не наше предприятие является источником шума в микрорайоне Намыв, — отметил Юрий Кормышкин.
По его мнению, обвинения в сторону представителей завода —инсинуация, а ситуация искусственно раскачивается, чтобы ввести в заблуждение жителей Намыва.
— Теперь все, кто говорит, что в этом вопросе нет политической окраски, признайтесь честно, в первую очередь, себе, что это не правда и обвинения в сторону представителей завода — чистой воды инсинуация! Жителей микрорайона, и города в целом, вводят в заблуждение, и специально раскачивают ситуацию, чтобы получить какие-то свои блага, — уверен депутат областного совета.
Юрий Кормышкин обратился к представителям СМИ и своим коллегам по депутатскому корпусу, чтобы «наконец установить истинную причину шума в микрорайоне Намыв».
— Я обращаюсь к журналистам, давайте быть объективными и проверять то, что вы пишите. И очень жду, что теперь на страницах ваших изданий появится информация, что шумит не «Экотранс». С такими же громкими заголовками. Про извинения пока не будем. Вы же честные у нас? Теперь хочется увидеть и как депутаты создадут инициативные и рабочие группы, чтобы наконец установить источник шума и причину бессонных ночей жителей Намыва. Для вас же это теперь вопрос чести, не так ли? А уже потом некоторые активисты ради справедливости, наверное, тоже за свой счет напечатают бигборды с указанием виновника шума на предприятии одного человека, который считает себя политтехнологом, и развесят их по городу? Спасибо тем общественникам, коллегам депутатам и представителям власти, кто объективен. Давайте добиваться справедливости и действовать по букве закона, а не пиариться на острых вопросах для нашего общества, — резюмировал он.