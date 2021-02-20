Депутат Николаевского областного совета, совладелец завода «Экотранс» Юрий Кормышкин обнародовал протокол измерений уровня звука возле предприятия.

Согласно данному документу, завод не является основным источником шума в микрорайоне Намыв, передает пресс-служба «Нашего края».

— Получили результаты проведенных ранее измерений уровня звука около завода «Экотранс». О дыме, который так же волнует многих, чуть позже, а пока поэтапно разберемся в источниках шума. Интересно, кто будет виноват теперь, когда факты доказывают, что неудобства создаёт не «Экотранс». Опубликованные ниже замеры проводились в момент, когда производство было остановлено. Цифры видите? Документ свидетельствует о том, что не наше предприятие является источником шума в микрорайоне Намыв, — отметил Юрий Кормышкин.

По его мнению, обвинения в сторону представителей завода —инсинуация, а ситуация искусственно раскачивается, чтобы ввести в заблуждение жителей Намыва.

— Теперь все, кто говорит, что в этом вопросе нет политической окраски, признайтесь честно, в первую очередь, себе, что это не правда и обвинения в сторону представителей завода — чистой воды инсинуация! Жителей микрорайона, и города в целом, вводят в заблуждение, и специально раскачивают ситуацию, чтобы получить какие-то свои блага, — уверен депутат областного совета.

Юрий Кормышкин обратился к представителям СМИ и своим коллегам по депутатскому корпусу, чтобы «наконец установить истинную причину шума в микрорайоне Намыв».