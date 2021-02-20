Пророссийские боевики второй день подряд обстреливают украинские позиции на Донбассе из минометов 120-го калибра. 20 февраля под вражеский обстрел попали дома мирного населения Новгородского.

Об этом сообщило командование Операции Объединенных сил на странице в Facebook.

Обстрел Новгородского произошел сегодня около 5:00 утра. В результате минометного обстрела были повреждены три жилых дома, линия электропередач и газопровод. Гражданское население от обстрелов не пострадало.

«А уже через несколько часов противник совершил обстрел наших позиций из артиллерийских систем 122-го калибра неподалеку Пивденного», — добавили в штабе ООС.

Отмечается, что вчера российско-оккупационные силы выпустили по позициям Объединенных сил около 80 мин 120-го калибра.

Напомним, в течение прошлых суток, 19 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.