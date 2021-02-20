Украинская телеведущая Оксана Марченко объявила о вступлении в партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», главой политсовета которой является ее муж, кум российского президента Путина Виктор Медведчук.

Об этом пишет hromadske.

Так Оксана Марченко отреагировала на санкции, введенные против нее и Медведчука, а также еще ряда физических и юридических лиц из-за финансирования терроризма. Свое обращение, записанное преимущественно на русском, она выложила в Instagram.

Наложение санкций Марченко назвала «неконституционным, репрессивным и глупым решением гаранта» и заявила, что помогала Зеленскому с трудоустройством на «1+1» в 2003 году.

— Надеюсь, все было хорошо. Но ключевое слово здесь — «было», потому что вы — в прошлом. И с каждой своей подписью под беззаконными документами вы забиваете очередной гвоздь в свой убогий политический гроб, — заявила Оксана Марченко.

Она также добавила, что ее семья «законопослушная» и является воплощением «мирной, успешной Украины, в которой все граждане будут защищены от беззакония и будут жить счастливо». Кроме того, она считает, что Медведчука неназванные «вы» «так панически боитесь — и правильно делаете».

— Теперь вместо одного Медведчука вы получили еще и Марченко, которая никогда не стремилась в политику, но вы не оставили мне выбора. С сегодняшнего дня я вступаю в партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», где своей главной задачей вижу защиту украинского народа, — добавила Оксана Марченко.

Под конец своего обращения Марченко перешла на украинский и сказала, что «Зеленский и его прихвостни» объявили войну «всем украинцам», упомянув в негативном ключе открытие рынка земли («у вас отобрали землю») и рост коммунальных тарифов («скоро у вас заберут жилье»).

Обращение завершается риторическим вопросом Марченко: «Помните: с нами Бог. Так кто против нас?».

Напомним, 19 февраля СНБО ввел санкции против одного из лидеров «ОПЗЖ» Виктора Медведчука, его супруги Оксаны Марченко, ряда граждан РФ, а также против гражданской жены соратника Медведчука Тараса Козака — Натальи Лавренюк.