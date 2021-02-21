Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг 21 февраля заявил, что следует ожидать принятия Евросоюзом новых антироссийских санкций за заключение оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает DW со ссылкой на интервью Шалленберга изданию Welt am Sonntag.

По его словам, это, вероятно, состоится во время встречи глав дипломатических ведомств стран ЕС в понедельник, 22 февраля.

Ограничительные меры, скорее всего, будут включать точечные санкции против физических лиц и организаций, которые будут введены с помощью нового санкционного механизма ЕС, цель которого — наказание нарушителей прав человека.

По словам Шалленберга, он ожидает «широкое большинство» в поддержку санкций среди 27 стран-членов Евросоюза. Он призвал к единству его членов в вопросе противостояния России.

В то же время глава МИД Австрии отметил, что новые ограничительные меры должны быть «политически продуманными и юридически основанными». Шалленберг пояснил, что некоторые лица воспользовались юридическими механизмами для того, чтобы вычеркнуть себя из санкционных списков ЕС из-за отсутствия необходимых доказательств.

— Мы будем обсуждать на Совете (министров, – прим.) по иностранным делам надлежащую реакцию по делу Навального. Просто комментировать происходящее в России, стоя в стороне, и угрожать санкциями, недостаточно, — заявил Александр Шалленберг.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский союз не успеет подготовить санкции против России в связи с арестом Алексея Навального до конца февраля.