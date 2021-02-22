Израиль и Египет в воскресенье, 21 февраля, договорились построить новый газопровод. Соглашение было достигнуто на встрече в Иерусалиме министра энергетики Израиля Юваля Штайница с египетским министром нефти и минеральных ресурсов Тариком аль-Муллой.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Договор предусматривает, что газ, добытый на средиземноморском месторождении «Левиафан», будет поступать на египетские заводы по сжижению. Как сообщил представитель израильского правительства, проект нацелен на увеличение экспорта газа в Европу.

Напомним, месторождение «Левиафан» в Восточном Средиземноморье у израильских берегов было открыто в 2010 году. Оно расположено в 135 км к западу от Хайфы, в 47 км к юго-западу от месторождения Тамар. Глубина моря здесь составляет 1 634 м. Эксперты оценивают его запасы природного газа в 535 млрд кубометров.

В январе 2020 года Израиль начал экспортировать добываемый из «Левиафана» газ в Египет по трубопроводу EMG между израильским Ашкелоном и египетским Эль-Ариш. Будет ли новый газопровод соединен с EMG или непосредственно свяжет месторождение с Египтом, — пока неизвестно.

Напомним, Болгария и Греция в прошлом году почти весь газ получали по новому маршруту через газопровод «Турецкий поток», а не через Украину.