Россия пытается сорвать открытие «Крымской платформы», на которой во время переговоров планируют принять конкретные решения по деоккупации полуострова.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Прямой», пишет TheБабель.

— Для меня лучшим доказательством того, что мы движемся правильным путем с «Крымской платформой», является регулярная информация, которую я получаю из разных открытых и закрытых каналов о том, какой — не побоюсь этого слова - «кипиш» и нервную реакцию вызывают наши действия в Российской Федерации. То есть там уже мобилизованы все на противодействие этой инициативе, - рассказал он.

По словам Дмитрия Кулебы, российские власти поставили две задачи для такого противодействия.

— Первая — дискредитировать «Крымскую платформу» на старте как таковую. И вторая — сорвать участие мировых лидеров в ее инаугурационном саммите, который состоится в августе. То есть конкретные в России поставлены соответствующим органам задачи. И то, как они нервно и как системно начали на это реагировать, является дополнительным доказательством, что они боятся и что они понимают те угрозы, которые мы несем им с созданием «Крымской платформы, - добавил министр.

Глава МИД подчеркнул, что деоккупация Крыма — это единственная конечная цель.

— Наша задача сейчас — объединить всех, кому действительно вопрос Крыма не безразличен. Есть политика непризнания Крыма. Мы должны четко контролировать, чтобы она оставалась эффективной, чтобы никто шаг влево или шаг вправо не делал. И чтобы мы использовали возможности друг друга для сдерживания тех стран, которые в пророссийской орбите и пытаются от этой политики отойти, - пояснил он.

Также Дмитрий Кулеба отметил, что существует несколько санкционных режимов, связанных с Крымом, но есть случаи игнорирования санкций.

— Мы хотим создать координационный механизм, когда все будут видеть пробелы в санкционных режимах и будут принимать шаги для их заполнения. И так далее, и там есть другие несколько измерений, в которых мы будем работать, - сказал министр.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перечислил пять ожидаемых приоритетов работы переговорной площадки «Крымская платформа».