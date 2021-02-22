Россия пытается сорвать открытие «Крымской платформы», на которой во время переговоров планируют принять конкретные решения по деоккупации полуострова.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Прямой», пишет TheБабель.
— Для меня лучшим доказательством того, что мы движемся правильным путем с «Крымской платформой», является регулярная информация, которую я получаю из разных открытых и закрытых каналов о том, какой — не побоюсь этого слова - «кипиш» и нервную реакцию вызывают наши действия в Российской Федерации. То есть там уже мобилизованы все на противодействие этой инициативе, - рассказал он.
По словам Дмитрия Кулебы, российские власти поставили две задачи для такого противодействия.
— Первая — дискредитировать «Крымскую платформу» на старте как таковую. И вторая — сорвать участие мировых лидеров в ее инаугурационном саммите, который состоится в августе. То есть конкретные в России поставлены соответствующим органам задачи. И то, как они нервно и как системно начали на это реагировать, является дополнительным доказательством, что они боятся и что они понимают те угрозы, которые мы несем им с созданием «Крымской платформы, - добавил министр.
Глава МИД подчеркнул, что деоккупация Крыма — это единственная конечная цель.
— Наша задача сейчас — объединить всех, кому действительно вопрос Крыма не безразличен. Есть политика непризнания Крыма. Мы должны четко контролировать, чтобы она оставалась эффективной, чтобы никто шаг влево или шаг вправо не делал. И чтобы мы использовали возможности друг друга для сдерживания тех стран, которые в пророссийской орбите и пытаются от этой политики отойти, - пояснил он.
Также Дмитрий Кулеба отметил, что существует несколько санкционных режимов, связанных с Крымом, но есть случаи игнорирования санкций.
— Мы хотим создать координационный механизм, когда все будут видеть пробелы в санкционных режимах и будут принимать шаги для их заполнения. И так далее, и там есть другие несколько измерений, в которых мы будем работать, - сказал министр.
Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перечислил пять ожидаемых приоритетов работы переговорной площадки «Крымская платформа».
|
Дерева не винні, у всьому винувата тьотя і це не смішно, будьте як PerseveranceСтанислав Мартиросов
Россия пытается сорвать открытие «Крымской платформы», на которой во время переговоров планируют принять конкретные решения по деоккупации полуострова.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Прямой», пишет TheБабель.
— Для меня лучшим доказательством того, что мы движемся правильным путем с «Крымской платформой», является регулярная информация, которую я получаю из разных открытых и закрытых каналов о том, какой — не побоюсь этого слова - «кипиш» и нервную реакцию вызывают наши действия в Российской Федерации. То есть там уже мобилизованы все на противодействие этой инициативе, - рассказал он.
По словам Дмитрия Кулебы, российские власти поставили две задачи для такого противодействия.
— Первая — дискредитировать «Крымскую платформу» на старте как таковую. И вторая — сорвать участие мировых лидеров в ее инаугурационном саммите, который состоится в августе. То есть конкретные в России поставлены соответствующим органам задачи. И то, как они нервно и как системно начали на это реагировать, является дополнительным доказательством, что они боятся и что они понимают те угрозы, которые мы несем им с созданием «Крымской платформы, - добавил министр.
Глава МИД подчеркнул, что деоккупация Крыма — это единственная конечная цель.
— Наша задача сейчас — объединить всех, кому действительно вопрос Крыма не безразличен. Есть политика непризнания Крыма. Мы должны четко контролировать, чтобы она оставалась эффективной, чтобы никто шаг влево или шаг вправо не делал. И чтобы мы использовали возможности друг друга для сдерживания тех стран, которые в пророссийской орбите и пытаются от этой политики отойти, - пояснил он.
Также Дмитрий Кулеба отметил, что существует несколько санкционных режимов, связанных с Крымом, но есть случаи игнорирования санкций.
— Мы хотим создать координационный механизм, когда все будут видеть пробелы в санкционных режимах и будут принимать шаги для их заполнения. И так далее, и там есть другие несколько измерений, в которых мы будем работать, - сказал министр.
Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перечислил пять ожидаемых приоритетов работы переговорной площадки «Крымская платформа».