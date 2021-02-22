Процесс улучшения процедуры проверки вооружения осуществится в рамках изменения закодательства государственных закупок и должен сосредоточить военные представительства исключительно на контроле качества вооружения.

Об этом Defense Express рассказал заместитель министра обороны Александр Миронюк.

В Минобороны инициировали изменение функционала военных представительств, известных, как «военная приемка». Чиновник отметил, что в некоторых случаях работа подобных ведомств сместились на бумажный контроль поставок.

— Функционал военных представительств будет концептуально сосредоточен исключительно на контроле качества. Это их главная функция, потому что именно они ответственны за качество всех образцов вооружения и военной техники. Вместо этого, военные представительства, имея сейчас функции финансово-экономического контроля, все чаще сосредотачиваются именно на канцелярском подходе. Это, во-первых, дублирование функций других контролирующих ведомств, а во-вторых - размытие ответственности, — объяснил грядущие реформы Александр Миронюк.

Именно на «военную приемку» было возложено утверждение так называемых расчетно-калькуляционных материалов, по которым определяются расходы на изготовление вооружения.

— Изменение функционала будет закреплено отдельным постановлением Кабинета Министров Украины. Руководство Минобороны понимает, что решение лишить военные представительства части полномочий может встретить огромное сопротивление от лиц, уже привыкли к такой жизни и всеми силами держатся за «свои рычаги». Но у нас сейчас есть все возможности сломать эту рудиментарную систему и не позволить ей адаптироваться к новым требованиям, сделав так, чтобы этот механизм работал в интересах украинского войска, - подчеркнул заместитель Министра обороны Украины.

Напомним, в Николаеве 10-тая морская авиационная бригада ВМС получила первый вертолет МИ-2МСБ.