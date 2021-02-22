Премьер-министр Денис Шмыгаль ждет объяснений от вице-премьера — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского относительно фото рядом с подконтрольным Кремлю главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

— Жду от Олега Уруского срочного объяснения, — написал Денис Шмыгаль.

Премьер-министр опубликовал соответствующее фото. Перед этим в некоторых СМИ появилась информация, что Уруский оказался на одном кадре с Кадыровым в Абу-Даби, куда накануне уехал на выставку IDEX-2021.