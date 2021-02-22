В белорусском Гомеле вынесли приговор по делу о «коктейлях Молотова» для трех осужденных - 29-летнего Леонида Ковалева, 26-летнего Дмитрия Корнеева и 16-летнего Никиты Золотарева.

Об этом сообщает TUT.by.

Дмитрия Корнеева приговорили к восьми годам колонии строгого режима, Леонида Ковалева - к шести годам колонии усиленного режима, а несовершеннолетнего Никиту Золотарева - к пяти годам воспитательной колонии.

Их обвиняли в «незаконном изготовлении взрывчатых веществ, насилии или угрозе применения насилия в отношении сотрудника милиции, участии в массовых беспорядках», а Ковалева - еще и в их организации и «вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления».

По версии следствия, Ковалев сделал два «коктейля Молотова», которые 10 августа передал Корнееву и Золотареву. Затем мужчина якобы начал убеждать их поджечь автобус или автозак. По дороге молодые люди встретили военнослужащих воинской части 5525 и бросили «коктейли» в их сторону. Стеклянная бутылка упала возле военных и разбилась об асфальт.

Ковалев и Золотарев свою вину не признают. Корнеев - признал частично.

Напомним, ранее журналисток «Белсата» Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову, которые вели стрим разгона митинга в Минске, приговорили к двум годам лишения свободы.