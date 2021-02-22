Лидеры G7 поддержали проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио этого года. Они должны стать символом глобального единства в преодолении COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Как сообщается, коммюнике, выпущенное по итогам виртуальной встречи лидеров G7, поддерживает обязательство Японии организовать в Токио безопасные и надежные Олимпийские и Паралимпийские игры.

– Мы приветствуем послания лидеров G7 в поддержку Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. В Международном олимпийском комитете мы очень благодарны за этот мощный сигнал уверенности и поддержки. Это вдохновит еще больше укрепить наши усилия вместе с правительством Японии и оргкомитетом Игр, чтобы Олимпиада и Паралимпиада прошли безопасно для всех участников, - отметил президент МОК Томас Бах.

Напомним, ранее сообщалось, что летние Олимпийские игры в Токио должны пройти, как запланировано, – летом 2021 года, запасного плана на этот счет нет.