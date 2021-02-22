В течение трех лет в Украине планируют улучшить скоростные поездки железнодорожным транспортом и сократить время в дороге до 3-4 часов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума «Украина 30. Инфраструктура» в понедельник, 22 февраля, пишут НикВести.

— Мы будем совершенствовать существующие маршруты, маршруты поездов Интерсити. Наша цель — чтобы железнодорожная поездка по Украине занимала максимум 3-4 часа, - сказал Владимир Зеленский.

Согласно презентации замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, планируемый срок реализации скоростного пассажирского ж/д сообщения — 3 года.

Как можно видеть на обнародованном слайде, под скоростные маршруты рассматриваются направления «Одесса-Тернополь-Львов/Ужгород», «Киев-Кривой Рог-Николаев», «Киев-Запорожье-Мариуполь», «Киев-Харьков-Константиновка».

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал, что железнодорожный вокзал в Николаеве передадут в концессию в паре с более крупным.