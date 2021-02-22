Депутат Николаевского городского совета от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Максим Невенчанный после очередного замечания в его адрес о необходимости разговаривать на украинском языке, заявил, что не уважает «этот дебильный закон», а потому не намерен его соблюдать.

Это произошло сегодня, 22 февраля, во время заседания комиссии по вопросам ЖКХ, - передает корреспондент НикВести.

В ходе обсуждения повестки дня комиссии, ее председатель Дмитрий Иванов в очередной раз обратился к Максиму Невенчанному, чтобы тот говорил на государственном языке, как того требует закон о защите украинского языка. Максим Невенчанный заявил, что это не входит в полномочия главы комиссии и добавил, что обратился за разъяснением по этому поводу к депутатской комиссии по законности и гласности.

— Я в комиссию по этике и законности подал депутатское обращение, чтобы они дали заключение, может ли глава комиссии, основная задача которого - проводить комиссию, отвлекается от содержания и сути вопросов на форму, каким языком преподносится вопрос. Когда мне дадут заключение - мы можем этот вопрос обсуждать. Он выходит за рамки полномочий главы постоянной комиссии, - сказал Максим Невенчанный. — Уважаемый Максим Андреевич, я прекрасно владею русским языком, - ответил ему на это Дмитрий Иванов.

В свою очередь Максим Невенчанный, перейдя в своем выступлении на украинский язык, сказал, что он тоже хорошо владеет государственным языком, но общаться будет по-русски, поскольку это его принципиальная позиция.

— Я тоже, я прекрасно владею. Щоб ви розуміли, я дуже добре володію українською мовою, нема питань… Я дуже вас прошу, щоб ви не відволікались від суті питання і переходили до їх розгляду. Поэтому, я буду говорить на русском языке, это мое принпициальное убеждения, - сказал Максим Невенчанный. — То есть, вы не уважали и не уважаете комиссию, наш закон, - прокомментировал Дмитрий Иванов. — Комиссию уважаю, а дебильный вот это закон не уважаю. Точно так же не уважаю дебильные решения правительства о повышении тарифов, продаже земли… Давайте не отвлекаться от сути, и вы тоже не выходите за пределы своих полномочий, - подытожил Максим Невенчанный, продолжив свое выступление на комиссии на русском языке.

Отметим, что вопрос об использовании Максимом Невенчанным русского языка на заседаниях комиссии подымается регулярно. 8 февраля Максим Невенчанный тоже отказался переходить на украинский язык. Тогда он заявил, что не будет прислушиваться к советам главы комиссии и предложил ему обратиться в полицию с заявлением о нарушении им законов Украины.