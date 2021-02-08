В понедельник, 8 февраля, депутат Николаевского городского совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Максим Невенчанный в ходе заседания постоянной депутатской комиссии по ЖКХ отказался переходить на украинский язык.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

В ходе заседания глава коммунального предприятия «Николаевводоканал» Борис Дуденко презентовал депутатам программу «Об утверждении городской целевой программы «Обновление инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в городе Николаев на 2019-2033 года». Присутствовавший на заседании депутат Максим Невенчанный начал задавать ему уточняющие вопросы.

Его перебил глава комиссии, депутат от партии «Пропозиція» Дмитрий Иванов и напомнил коллеге, что в Украине вступил в силу Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», и попросил его прекратить говорить на русском языке.

В ответ на это Максим Невенчанный заявил, что не будет прислушиваться к советам главы комиссии и предложил ему обратиться в полицию с заявлением о нарушении им законов Украины.

Дмитрий Иванов: Максим Андреевич! Я прошу прощения, у нас понимают руку, я даю слово. Мы разговариваем на украинском языке! Максим Невенчанный: А я буду говорить на русском. Дмитрий Иванов: У нас нет сегодня свободного переводчика. Максим Невенчанный: Ничего страшного, я буду говорить на русском. Дмитрий Иванов: Нет! Не будет такого! Максим Невенчанный: Позовите полицию, если я нарушаю законы. Дмитрий Иванов: Такого не будет! Максим Невенчанный: Составьте протокол. Что значит не будет? Дмитрий Иванов: Есть закон. Максим Невенчанный: Вы не хозяин и не обладаете контролирующими функциями, спасибо! Дмитрий Иванов: Я вам говорю, что есть закон Украины. Вы как депутат должны ему подчиняться. Максим Невенчанный: Давайте не переигрывайте! Дмитрий Иванов: Я не переигрываю. Максим Невенчанный: Ну очень похоже, что переигрываете. Вы сильно вжились в роль.

В итоге, Максим Невенчанный продолжил говорить на заседании комиссии на русском языке.

Напомним, что в указанном законе есть статья 12, где говорится о том, что рабочим языком деятельности органов местного самоуправления, в том числе языком заседаний, мероприятий, встреч, документооборота и делопроизводства, является государственный язык.

— Стаття 12. Робоча мова діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної і комунальної форм власності 1. Робочою мовою діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної і комунальної форм власності, у тому числі мовою засідань, заходів, зустрічей та мовою робочого спілкування, є державна мова. Робочою мовою діяльності закордонних дипломатичних установ України, інших державних представництв за кордоном є державна мова. 2. У разі якщо під час засідання, заходу або зустрічі використовується інша мова, ніж державна, має бути забезпечений переклад державною мовою.

Напомним, в четверг, 14 января, депутат Николаевского городского совета от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Руслан Москаленко в ходе заседания постоянной депутатской комиссии по социально-гуманитарным вопросам отказался переходить на украинский язык.

На сессии Николаевского городского совета депутат от «ОПЗЖ» Владислав Чайка начал говорить на русском языке, после чего мэр Александр Сенкевич начал синхронно переводить его выступление на украинский.

Также отметим, что депутаты Николаевского горсовета на сессии осудили поступок своего коллеги, который опубликовал на своей странице в Facebook скриншот новогоднего поздравления президента РФ Владимира Путина.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич убежден, что депутаты городского совета рассмотрят вопрос об отмене предоставления русскому языку статуса регионального и примет соответствующее решение.

Решение о предоставлении русскому статуса регионального языка в Николаеве принималось в августе 2012 года. В тот день возле здания горсовета произошли столкновения между представителями оппозиции, выступавшей против принятия этого решения, сотрудниками спецподразделения «Беркут» и сторонниками «Партии регионов», по чьей инициативе был принят так называемый «закон Кивалова-Колесниченко».

Тогда аналогичное решение принимал и Николаевский областной совет, большинство в котором имела «Партия Регионов». Но в 2018 году Николаевский окружной административный суд признал недействительным это решение. Истцом по этому вопросу также выступала Оксана Янишевская, являвшаяся на тот момент депутатом облсовета от партии «Фронт Змін».

Олег Деренюга опубликовал также ответ на информационный запрос за подписью бывшего вице-мэра Николаева Владимира Крыленко от 16 декабря 2020 года, в котором говорится, что горсоветом еще «решается» вопрос подготовки проекта решения сессии Николаевского горсвоета об отмене вышеуказанного решения от 2012 года.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обратился в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой выяснить, почему в Николаеве до сих пор действует решение городского совета «О предоставлении русскому языку статуса регионального».