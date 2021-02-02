На сессии Николаевского городского совета депутат от «ОПЗЖ» Владислав Чайка начал говорить на русском языке, после чего мэр Александр Сенкевич начал синхронно переводить его выступление на украинский.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Во время заседания Владислав Чайка взял слово, чтобы внести в повестку дня еще один проект решения. Депутат начал говорить на русском языке, после чего ему сделали замечания активисты, присутствующие в зале.

— Послухайте, я можу розмовляти як українською мовою, так і російською. Для мене немає ніякої різниці. Ми зараз займаємося не політикою, ми займаємося економікою, — ответил им Владислав Чайка.

Владислав Чайка

После этого Александр Сенкевич напомнил ему, что согласно закону «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», депутаты должны выступать на украинском.

Александр Сенкевич

— Конституцию я не нарушаю. Я можу розмовляти і українською, якщо вам так буде угодно, можу розмовляти. Але мої батьки розмовляли і думали російською мовою. Тому я оставляю за собой право говорить на том языке, на котором я хочу, — сказал Владислав Чайка. — Будь ласка, — ответил мэр. — Так вот, послушайте, — продолжил представитель «ОПЗЖ». — Так ось, послухайте, — начала переводить его слова Александр Сенкевич. — На прошлой сессии.., — сказал депутат. — На минулій сесії... Я буду вас перекладати, — сказал городской голова. — Перекладайте. У нас є перекладач. Так що нічого страшного, — ответил Владислав Чайка. — Давайте перекладача тоді.

После этого Владислав Чайка продолжил говорить на украинском языке и предложил внести в повестку вопрос о создании временной комиссии, которая проверит работу водоканала. Перейдя к следующему вопросу, он снова заговорил на русском.

— Что касается вопроса, который я поднимал по отмене решения исполкома... — начал говорить Владислав Чайка. — Що стосується питання, яке я підіймав щодо рішення виконкому, — перевел Александр Сенкевич. — Правильно, перекладайте. Щодо рішення виконкому... Теперь на русский переводите, — сказал депутат и продолжил «прыгать» с языка на язык.

В свою очередь, Александр Сенкевич продолжил переводить все его фразы, которые он озвучивал на русском языке. Также городской голова начал переводить выступление другого депутата из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» — Александра Медведева.

— Я не знаю, сколько стоят услуги переводчика-мэра. Это мы отдельные расценки составим. За счет тех премий, которые он себе выписывает, — отреагировал на это Александр Медведев.

Ранее сообщалось, что в Николаеве до сих пор действует решение 2012 года о предоставлении русскому статуса регионального. На следующей сессии Николаевский горсовет планирует рассмотреть вопрос его отмены.

Также Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь сообщил, что обратится к Николаевскому городскому голове Александру Сенкевичу с просьбой обеспечить органами местной власти выполнение Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Это произошло после того, как во время заседания постоянной депутатской комиссии по социально-гуманитарным вопросам в Николаевском городском совете депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Руслан Москаленко отказался переходить на украинский язык.