Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обратится к Николаевскому городскому голове Александру Сенкевичу с просьбой обеспечить органами местной власти выполнение Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Об этом он рассказал в комментарии корреспонденту НикВести.

Напомним, во время заседания постоянной депутатской комиссии по социально-гуманитарным вопросам в Николаевском городском совете депутат от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Руслан Москаленко отказался переходить на украинский язык.

Комментируя инцидент, языковой омбудсмен напомнил о действии закона, вступившего в силу в июле 2019 года. Тарас Креминь подчеркнул, что согласно законодательству, владеть государственным языком и применять его во время работы обязаны депутаты местных советов и чиновники органов местного самоуправления.

— Как уроженец Николаевщины, как человек, который длительное время жил и продолжает жить в Николаеве, я не могу быть безразличным, когда нарушается языковой закон. Особенно новоизбранными депутатами, как городского, так и областного советов. Хочу сказать, что в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 9 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» владеть государственным языком и применять его во время работы обязаны депутаты местных советов и чиновники органов местного самоуправления. Ссылаясь на другие нормы этого же закона, могу сказать, что рабочим языком деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, организаций, государственных форм собственности, а также языком заседаний, мероприятий, встреч и языком рабочего общения является государственный, - прокоментировал Тарас Креминь.

Он также отметил, что, изучив ситуацию, было принято решение направить обращение на имя Николаевского городского головы Александра Сенкевича с требованием обеспечить в рамках действующего закона его выполнение депутатами и чиновниками.

- Конечно, мне стало известно об этом не только из николаевских СМИ, но и в результате того, что нам прислал жалобу один из жителей о нарушении депутатом Николаевского городского совета закона о языке. Хочу напомнить, что каждый из кандидатов в депутаты, который выиграл выборы на своих округах, давал присягу, в тексте которой сказано о соблюдении Конституции Украины, законов и т.п. Я считаю, что данный факт является примером нарушения языкового законодательства, потому учитывая вышесказанное, мы готовим обращение на имя мэра Александра Сенкевича, чтобы он в рамках закона, обеспечил выполнение органами местной власти, депутатами и чиновниками городского совета требований закона в части обязательного применения государственного языка во время исполнения своих служебных обязанностей, - подчеркнул омбудсмен.

Напомним, Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка будет реагировать на все жалобы граждан о нарушении Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» чиновниками, в том числе и высокопоставленными.