Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обратился в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой выяснить, почему в Николаеве до сих пор действует решение городского совета «О предоставлении русскому языку статуса регионального».

Об этом он рассказал в комментарии корреспонденту НикВести.

Отметим, что решение о предоставлении русскому статуса регионального языка в Николаеве принималось в августе 2012 года. В тот день возле здания горсовета произошли столкновения между представителями оппозиции, выступавшей против принятия этого решения, сотрудниками спецподразделения «Беркут» и сторонниками «Партии регионов», по чьей инициативе был принят так называемый «закон Кивалова-Колесниченко».

В ответе на информационный запрос за подписью бывшего вице-мэра Николаева Владимира Крыленко от 16 декабря 2020 года говорится, что горсоветом еще «решается» вопрос подготовки проекта решения сессии Николаевского горсвоета об отмене вышеуказанного решения от 2012 года.

В свою очередь, Тарас Креминь написал запрос в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой выяснить, по какой причине в Николаеве до сих пор действует решение о предоставлении русскому статуса регионального языка, которое противоречит украинскому законодательству. В ответ на это из Генеральной прокуратуры был направлен соответствующий запрос в прокуратуру Николаевской области, а оттуда в Николаевский городской совет.

При этом он отметил, что если городской совет не предоставит информацию о мерах, принятых для отмены или признания недействительным данного решения, прокуратура будет вынуждена обратиться в суд.

— Николаев единственный город в Украине, депутаты которого еще 21 августа 2012 года проголосовали за предоставление русскому языку статуса регионального. Потому русский определен как региональный язык в Николаеве в связи с введением в действие Закона Украины, несмотря на то, что есть решение Конституционного суда от 28 февраля 2012 года, которым определено, что указанный закон утратил силу как таковой, что не отвечает Конституции Украины. Но решение городского совета от 21.08.2012 до сих пор остается в действии. Потому мы обратились в Генеральную прокуратуру, которая направила наше обращение в Николаевскую областную прокуратуру, та, в свою очередь, направила запрос в Николаевский городской совет о предоставлении информации о мерах, принятых для отмены или признания недействительным решения совета. На данный момент ответа от горсовета прокуратуре не предоставлялось. Надеемся, что в ближайшее время антиконституционное решение об антиконституционном законе будет отменено. Иначе в судебном порядке прокуратура будет отстаивать интересы государства. Не думаю, что это в интересах Николаевского городского головы, - заявил Тарас Креминь.

Напомним, во время заседания постоянной депутатской комиссии по социально-гуманитарным вопросам в Николаевском городском совете депутат от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Руслан Москаленко отказался переходить на украинский язык.

Комментируя инцидент, языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что обратится к Николаевскому городскому голове Александру Сенкевичу с просьбой обеспечить органами местной власти выполнение Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».