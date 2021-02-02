Депутаты Николаевского горсовета на сессии осудили поступок своего коллеги, который опубликовал на своей странице в Facebook скриншот новогоднего поздравления президента РФ Владимира Путина.

Об этом стало известно во вторник, 2 февраля, в ходе сессии Николаевского городского совета, передает корреспондент НикВести.

В ходе заседания депутат от фракции «Пропозиція» Андрей Янтарь попросил коллег поддержать проект решения об осуждении поступка Максима Невенчанного.

— Каждый депутат Николаевского горсовета, принимая присягу, обещал придерживаться Законов Украины. Законом Украины закреплен статус РФ, как страны агрессора. Эта агрессия привела к значительным человеческим, территориальным и экономическим потерям Украины. Коллаборационизм — это позорное явление, которое можно приравнять к государственной измене. Поступок Максима Невенчанного это плевок в наших воинов, которые защищают нашу страну на востоке страны, плевок в матерей и детей, которые не дождуться своих родителей и сыновей, — заявил Андрей Янтарь.

В свою очередь депутат Николаевского горсовета от фракции «Слуга народа» Юрий Степанец также раскритиковал поступок коллеги Максима Невенчанного, и призвал осудить его действия.

— Страница Максима Невенчанного уже давно превратилась в коробок со спичками. Если раньше там было только то, что могло разжигать, то 31 декабря там появилось еще и то, что можно отнести в лабораторию для анализов. Я по поводу Максиме Андреевиче хочу сказать, что есть коллаборация, но в его случае это «каллаборация». Если Максим Андреевич хочет заняться творчеством, то пусть он это делает так, чтобы люди смеялись с ним, а не с него. Я полностью поддерживаю этот проект решения, — заявил Юрий Степанец.

Глава фракции «Европейская Солидарность» Елена Киселева отметила, что депутаты городского совета должны нести ответственность за свои поступки.

— Депутат Николаевского городского совета — это депутат государства Украина. Он является публичной личностью. Он должен отвечать за свои поступки. Мне странно, почему органы СБУ оставили без внимания такие действия, — спросила Елена Киселева.

В свою очередь «Партия Шария» в Николаевском горсовете покинула заседание сессии из-за присутствия в зале представителей «Национального корпуса».

Глава фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» в Николаевском городском совете Артем Ильюк в своем выступлении высказал сожаление, что депутаты вместо проблем города более 2 часов обсуждали политические вопросы.

— Я думал, что я отдохну от маразма, который царил в Верховной Раде, но этого не произошло. Два с половиной часа мы с вами в зале обсуждаем все, что угодно, но только не проблемы города и горожан. Я бы очень хотел, чтобы с таким рвением обсуждали ремонт моста, ремонт дорог или ДК «Молодежный», чтобы так обсуждали все городские проблемы, которые у нас накопились. Мне очень жаль за сложившиеся ситуации. Я не хотел бы, чтобы это и дальше продолжалось, — заявил политик.

В итоге после продолжительного обсуждения данного вопроса 28 депутатов проголосовали «За» и осудили действия Максима Невенчанного.

Отметим, что сегодня, 2 февраля депутат Николаевского городского совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Максим Невенчанный пришел на заседание сессии в сопровождении охраны, так как опасается провокаций в свой адрес.

Ранее сообщалось, что 13 января члены постоянной комиссии горсовета Николаева по вопросам законности и этики не смогли дать оценку действиям депутата горсовета от фракции «Оппозиционная платформы — За жизнь» Максима Невенчанного, который попал в базу сайта «Миротворец» после поздравления с Новым годом фотографией Владимира Путина.

Ранее Елена Киселева пообещала инициировать визит сотрудников СБУ на ближайшую сессию горсовета, чтобы те, имея компетенцию, дали оценку поступку депутата.

9 января в Николаеве на Соборной площади прошла акция «Патриот, поздравь депутата» в поддержку закона против коллаборационистов.

В свою очередь, глава фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Николаевском горсовете Артем Ильюк считает, что активисты пиарят себя, «раскручивая» историю со скриншотом новогоднего поздравления президента РФ, который опубликовал его однопартиец Максим Невенчанный в Facebook.