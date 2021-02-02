Депутат Николаевского горсовета от фракции «Слуга народа», комик, участник шоу «Рассмеши комика» и «Лига Смехов», Юрий Степанец в ходе сессии раскритиковал поступок коллеги Максима Невенчанного, который опубликовал на своей странице в Facebook скриншот новогоднего поздравления президента РФ Владимира Путина, и призвал осудить его действия.

Об этом стало известно во вторник, 2 февраля, в ходе сессии Николаевского городского совета, передает корреспондент НикВести.

Юрий Степанец

В ходе рассмотрения проекта решения об осуждении действий депутата Максима Невенчанного Юрий Степанец заявил, что страница его коллеги в Facebook напоминают коробку со спичками, которая разжигает конфликты между людьми. А сам поступок с публикацией скриншота с Владимиром Путиным он назвал «калоборацией».

— Страница Максима Невенчанного уже давно превратилась в коробок со спичками. Если раньше там было только то, что могло разжигать, то 31 декабря там появилось еще и то, что можно отнести в лабораторию для анализов. Я по поводу Максима Андреевича хочу сказать, что есть коллаборация, но в его случае это «калоборация». Если Максим Андреевич хочет заняться творчеством, то пусть он это делает так, чтобы люди смеялись с ним, а не с него. Я полностью поддерживаю этот проект решения, — заявил Юрий Степанец.

Отметим, что сегодня, 2 февраля депутат Николаевского городского совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Максим Невенчанный пришел на заседание сессии в сопровождении охраны, так как опасается провокаций в свой адрес.

Ранее сообщалось, что 13 января члены постоянной комиссии горсовета Николаева по вопросам законности и этики не смогли дать оценку действиям депутата горсовета от фракции «Оппозиционная платформы — За жизнь» Максима Невенчанного, который попал в базу сайта «Миротворец» после поздравления с Новым годом фотографией Владимира Путина.

Ранее Елена Киселева пообещала инициировать визит сотрудников СБУ на ближайшую сессию горсовета, чтобы те, имея компетенцию, дали оценку поступку депутата.

9 января в Николаеве на Соборной площади прошла акция «Патриот, поздравь депутата» в поддержку закона против коллаборационистов.

В свою очередь, глава фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Николаевском горсовете Артем Ильюк считает, что активисты пиарят себя, «раскручивая» историю со скриншотом новогоднего поздравления президента РФ, который опубликовал его однопартиец Максим Невенчанный в Facebook.

Также отметим, что депутатам Николаевского горсовета предлагают осудить поступок их коллеги Максима на сессии.