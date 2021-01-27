Максим Невенчанный

Депутатам Николаевского горсовета предлагают осудить поступок их коллеги Максима Невенчанного, который опубликовал на своей странице в Facebook скриншот новогоднего поздравления президента РФ Владимира Путина.

Об этом идет речь в проекте решения, опубликованном на сайте городского совета.

Автором данного проекта является депутат от «Пропозиції» Андрей Янтарь. В документе говорится о том, чтобы Николаевский горсовет принял решение:

1. Осудить поступок депутата от фракции политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Невенчанного М.А., а именно выкладывание в социальную сеть 31.12.2020 новогоднего поздравления от президента страны-агрессора.

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию городского совета по правам человека, детей, семьи, законности, гласности, антикоррупционной политики, местного самоуправления, депутатской деятельности и этики (Киселеву), первого заместителя городского головы Лукова В.Д.

Андрей Янтарь

«Вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины продолжается с 20 февраля 2014 года. Она привела к многочисленным человеческим жертвам как среди военнослужащих и правоохранителей, так и среди гражданского населения, оккупации Автономной Республики Крым и части Донецкой и Луганской областей, значительным экономическим потерям для нашей страны. В то же время, некоторые граждане Украины и юридические лица способствовали и продолжают способствовать РФ в осуществлении агрессивных действий, развертывании вооруженного конфликта против Украины, включая поддержку вооруженных формирований и оккупационных администраций государств-агрессора и другие действия, которые квалифицируются как коллаборационизм. Более того, сейчас лица, причастные к коллаборационизму, продолжают занимать или претендовать на высокие должности в государстве, влиять на формирование государственной политики или информационного пространства Украины, что является недопустимым в условиях продолжения вооруженной агрессии и ведения боевых действий. Коллаборационизм как явление подрывает национальную безопасность Украины и представляет непосредственную угрозу государственному суверенитету, территориальной целостности, конституционного строя и другим национальным интересам Украины, поэтому должно нести за собой ответственность, установленную законом», — говорится в пояснительно записке к проекту решения.

С такой же формулировкой он обратился к коллегам с предложением подать от депутатов Николаевского городского совета обращение в Верховную Раду, Президенту Украины и Кабинету Министров относительно разработки и принятия Закона Украины «О коллаборационизме».

Ранее сообщалось, что 13 января члены постоянной комиссии горсовета Николаева по вопросам законности и этики не смогли дать оценку действиям депутата горсовета от фракции «Оппозиционная платформы — За жизнь» Максима Невенчанного, который попал в базу сайта «Миротворец» после поздравления с Новым годом фотографией Владимира Путина.

Ранее Елена Киселева пообещала инициировать визит сотрудников СБУ на ближайшую сессию горсовета, чтобы те, имея компетенцию, дали оценку поступку депутата.

9 января в Николаеве на Соборной площади прошла акция «Патриот, поздравь депутата» в поддержку закона против коллаборационистов.

В свою очередь, глава фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Николаевском горсовете Артем Ильюк считает, что активисты пиарят себя, «раскручивая» историю со скриншотом новогоднего поздравления президента РФ, который опубликовал его однопартиец Максим Невенчанный в Facebbok.