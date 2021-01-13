Глава фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Николаевском горсовете Артем Ильюк считает, что активисты пиарят себя, «раскручивая» историю со скриншотом новогоднего поздравления президента РФ, который опубликовал его однопартиец Максим Невенчанный в Facebbok.

Об этом он сказал 13 января в ходе заседания комиссии по вопросам прав человека, детей, семьи, законности, гласности, антикоррупционной политики, взаимодействия с правоохранительными органами и местного самоуправления, передает корреспондент НикВести.

Глава «Ассоциации участников и инвалидов АТО» Илья Шполянский отметил, что в украинском законодательстве есть упущение — оно не запрещает публиковать фото президента страны-агрессора, как, к примеру, символику СССР или георгиевские ленты.

Илья Шполянский

По его мнению, если члены комиссии считают публикацию таких фото нормальной, завтра можно будет выкладывать фотографии лидеров самопровозглашенных республик.

— Нужно давать оценку и говорить: «Это недопустимо» или «Допустимо». Давайте опубликуем, что комиссия городского совета и городской совет говорят, что это нормально. Давайте «ДНРовцев» публиковать и публиковать выступления руководителя самопровозглашенной республики. Где черта? Сегодня мы делаем это, завтра следующий шаг. Я понимаю, что вы однопартийцы, но давайте поговорим об этике, о глубинных нормах, — обратился он к членам комиссии.

Артем Ильюк

Артем Ильюк отметил, что слова Ильи Шполянского — манипуляция и попытка пропиариться на этой теме. По его мнению, активисты, вместо того, чтобы обращаться к нардепам с просьбой менять законодательство, ходят на телеканалы и раскручивают конфликт.

— Со сколькими народными депутатами ты говорил? Если ты в будущем хочешь изменить ситуацию, у тебя есть инструмент. Если ты хочешь конфликтов и хайпа — ты его получил. Если ты хочешь менять ситуацию, ты должен научиться разговаривать. Если ты хочешь поговорить со мной, приди ко мне и поговори, скажи то, что написал мне в «личке». А не иди на телевидение и пытайся 200 раз меня политически зацепить. Шесть народных депутатов, со сколькими из них ты поговорил? Когда я был народным депутатом, ты мог приехать и спокойно со мной пообщаться. Нужна помощь — я всегда давал помощь на защиту ребят. И дал больше нескольких миллионов своих личных средств, потому что понимал, что это жизни ребят. Что ты сейчас делаешь, Илья, хайпуешь? Сколько народных депутатов ты обошел и поговорил на предмет того, что закон нужно менять? Хайпуй, бегай, мальчишка, — сказал Артем Ильюк.

Ранее сообщалось, что В среду, 13 января, члены постоянной комиссии горсовета Николаева по вопросам законности и этики не смогли дать оценку действиям депутата горсовета от фракции «Оппозиционная платформы — За жизнь» Максима Невенчанного, который попал в базу сайта «Миротворец» после поздравления с Новым годом фотографией Владимира Путина.

Ранее Елена Киселева пообещала инициировать визит сотрудников СБУ на ближайшую сессию горсовета, чтобы те, имея компетенцию, дали оценку поступку депутата.

9 января в Николаеве на Соборной площади прошла акция «Патриот, поздравь депутата» в поддержку закона против коллаборационистов.