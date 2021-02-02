Максим Невенчанный с охранниками, фото: Андрей Прокопенко

Депутат Николаевского городского совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Максим Невенчанный пришел на заседание сессии в сопровождении охраны, так как опасается провокаций в свой адрес.

Об этом он рассказал в комментарии НикВести.

Депутат назвал людей, сопровождающих его, своими друзьями, которые опасаются за него. Максим Невенчанный говорит, что по его информации, против него готовятся провокации на заседании сессии, и что его собираются облить зелёнкой, или фекалиями. По мнению депутата, за этим стоят представители власти, при этом он не указывает, кто именно.

— Со мной на сессию пришли мои друзья, которые знают, что против меня готовят провокации. Мы сегодня видим, что власть готова пойти на все. Сегодня в повестке дня очень важный вопрос об обращении к президенту, Кабмину, по поводу снижения тарифов. Власть хочет переключить внимание от этой проблемы. Мы видим, что власть хочет совершить провокацию, чтобы я на них ответил соответствующим образом, а потом выставить меня в неприглядном свете. Я думаю, что мне не нужно на это обращать внимание. Мы видим, что люди действуют подло, напасть со спины. У меня есть информация от правоохранительных органов, что меня хотят облить зеленкой, или фекалиями. Мне хотят просто закрыть рот, не дать мне говорить, не дать мне поднять вопрос о детском питании, — заявил Максим Невенчанный.

Ранее сообщалось, что 13 января члены постоянной комиссии горсовета Николаева по вопросам законности и этики не смогли дать оценку действиям депутата горсовета от фракции «Оппозиционная платформы — За жизнь» Максима Невенчанного, который попал в базу сайта «Миротворец» после поздравления с Новым годом фотографией Владимира Путина.

Ранее Елена Киселева пообещала инициировать визит сотрудников СБУ на ближайшую сессию горсовета, чтобы те, имея компетенцию, дали оценку поступку депутата.

9 января в Николаеве на Соборной площади прошла акция «Патриот, поздравь депутата» в поддержку закона против коллаборационистов.

В свою очередь, глава фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Николаевском горсовете Артем Ильюк считает, что активисты пиарят себя, «раскручивая» историю со скриншотом новогоднего поздравления президента РФ, который опубликовал его однопартиец Максим Невенчанный в Facebook.

Также отметим, что депутатам Николаевского горсовета предлагают осудить поступок их коллеги Максима на сессии.