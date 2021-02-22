Командующий Операцией объединенных сил Сергей Наев заявил, что украинские десантники в марте проведут учения вблизи админграницы с оккупированным Крымом. Военные будут отрабатывать отражение атак с воздуха и моря (морского побережья) на фоне военных маневров войск России, которые также запланированы на март.

Об этом сообщает Укринформ.

В учениях будет участвовать группа войск, которая удерживает позиции на южном направлении. В ходе тренировок подразделения противовоздушной обороны отработают уничтожение с воздуха вражеского десанта на разных высотах и участках местности, а подразделения десантников и резервы будут отражать высадку вражеских войск с кораблей.

Наев отметил, что военные значительно улучшили систему видеонаблюдения за Крымом, а саперные подразделения и отряды заграждения научились эффективно противостоять высадкам с моря, в том числе за счет минирования.

Напомним, Североатлантический альянс организует военные учения в странах Восточной Европы и Балканах. В Defender Europe-2021 возьмет участие 31 тысяча военнослужащих.