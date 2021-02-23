Парламент Грузии на вечернем пленарном заседании в понедельник объявил вотум доверия правительству во главе с Ираклием Гарибашвили.
Об этом информируют Новости Грузия.
За кандидатуру Гарибашвили проголосовали 89 депутатов, двое парламентариев голосовали против.
Состав грузинского правительства был обновлен двумя министрами - министром инфраструктуры вместо Майи Цкитишвили стал Ираклий Карселадзе, а Министерство обороны, которое до недавнего времени возглавлял Гарибашвили, возглавит его заместитель Джуаншер Бурчуладзе.
Напомним, в ноябре прошлого года правящая партия «Грузинская мечта» с большим отрывом победила во всех 17 одномандатных округах, где проводился второй тур парламентских выборов.
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Парламент Грузии на вечернем пленарном заседании в понедельник объявил вотум доверия правительству во главе с Ираклием Гарибашвили.
Об этом информируют Новости Грузия.
За кандидатуру Гарибашвили проголосовали 89 депутатов, двое парламентариев голосовали против.
Состав грузинского правительства был обновлен двумя министрами - министром инфраструктуры вместо Майи Цкитишвили стал Ираклий Карселадзе, а Министерство обороны, которое до недавнего времени возглавлял Гарибашвили, возглавит его заместитель Джуаншер Бурчуладзе.
Напомним, в ноябре прошлого года правящая партия «Грузинская мечта» с большим отрывом победила во всех 17 одномандатных округах, где проводился второй тур парламентских выборов.