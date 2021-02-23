По состоянию на 10:00 23 февраля в Николаевской области зарегистрировано 91 новый случай COVID-19.

Об этом сообщается на странице в Facebook Николаевской ОГА.

Из всех 41285 (+91) обнаруженного подтвержденного случая по месту жительства:

Николаев -27650 (+73)

Первомайск - 1370 (7);

Южноукраинск - 1392 (1);

Вознесенск - 1001;

Очаков - 708 (+2)

Арбузинский район - 451;

Баштанский район - 593;

Березанский район - 519;

Братский район - 354;

Березнеговатский район - 250;

Веселиновский район - 382;

Витовский район - 1517;

Вознесенский район - 346;

Врадиевский район - 315;

Еланецкий район - 187;

Доманевский район - 407;

Казанковский район - 449;

Кривоозерский район - 286 (+1)

Николаевский район - 571;

Новобугский район - 368 (+3)

Новоодесский район - 895;

Очаковский район - 344 (+3)

Первомайский район - 485 (+1)

Снигиревский район - 445.

Заболевание COVID-19 установлен в 1701 (+2) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки - 100, всего выздоровели - 34762. Умерло всего от последствий COVID-19 - 772, за сутки - 4.

Напомним, в Украине зафиксировано уже 1,311 миллионов случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 22 февраля - 4,1 тысячи, рост по сравнению с днем ранее. Выздоровело человек за сутки больше, чем заболело. Госпитализаций за сутки - 1,2 тысячи.