По состоянию на 10:00 23 февраля в Николаевской области зарегистрировано 91 новый случай COVID-19.
Об этом сообщается на странице в Facebook Николаевской ОГА.
Из всех 41285 (+91) обнаруженного подтвержденного случая по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 1701 (+2) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 100, всего выздоровели - 34762. Умерло всего от последствий COVID-19 - 772, за сутки - 4.
Напомним, в Украине зафиксировано уже 1,311 миллионов случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 22 февраля - 4,1 тысячи, рост по сравнению с днем ранее. Выздоровело человек за сутки больше, чем заболело. Госпитализаций за сутки - 1,2 тысячи.
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По состоянию на 10:00 23 февраля в Николаевской области зарегистрировано 91 новый случай COVID-19.
Об этом сообщается на странице в Facebook Николаевской ОГА.
Из всех 41285 (+91) обнаруженного подтвержденного случая по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 1701 (+2) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 100, всего выздоровели - 34762. Умерло всего от последствий COVID-19 - 772, за сутки - 4.
Напомним, в Украине зафиксировано уже 1,311 миллионов случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 22 февраля - 4,1 тысячи, рост по сравнению с днем ранее. Выздоровело человек за сутки больше, чем заболело. Госпитализаций за сутки - 1,2 тысячи.