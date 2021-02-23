Парламент Украины сегодня, 23 февраля, принял закон о госслужбе. Этот закон поддержали с предложениями президента Владимира Зеленского.
Сответствующее решение приняли на внеочередном заседании Рады, передат РБК-Украина.
Законопроект № 4531 поддержали 267 народных депутатов. Документ возобновляет проведение конкурсов на должности на государственной службе, а также расширяет полномочия исполняющего обязанности министра.
Ранее Владимир Зеленский ветировал этот закон, а потом внес свои предложения.
Как пояснили в ОП, президент поддерживает необходимость возобновления конкурсов на должности госслужбы, но положения о выполнении первым заместителем министра или заместителями (в период, когда должность министра вакантна) только отдельных полномочий министра, являются неприемлемыми.
Ранее издание сообщало, что Владимир Зеленский на встрече с руководством фракции «Слуга народа» пригрозил роспуском Рады — он хочел, чтобы был принят закон о госслужащих с его предложениями.
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Парламент Украины сегодня, 23 февраля, принял закон о госслужбе. Этот закон поддержали с предложениями президента Владимира Зеленского.
Сответствующее решение приняли на внеочередном заседании Рады, передат РБК-Украина.
Законопроект № 4531 поддержали 267 народных депутатов. Документ возобновляет проведение конкурсов на должности на государственной службе, а также расширяет полномочия исполняющего обязанности министра.
Ранее Владимир Зеленский ветировал этот закон, а потом внес свои предложения.
Как пояснили в ОП, президент поддерживает необходимость возобновления конкурсов на должности госслужбы, но положения о выполнении первым заместителем министра или заместителями (в период, когда должность министра вакантна) только отдельных полномочий министра, являются неприемлемыми.
Ранее издание сообщало, что Владимир Зеленский на встрече с руководством фракции «Слуга народа» пригрозил роспуском Рады — он хочел, чтобы был принят закон о госслужащих с его предложениями.