Об этом сообщили в посольстве Польши в Германии, передает Wpolsce.pl.

– Сегодня в три часа ночи неизвестные злоумышленники сожгли автомобиль на дипломатических номерах нашего работника, который был припаркован на улице. Автомобиль сгорел,- сообщили в посольстве РП.

Отмечается, что поблизости стояли другие автомобили на польской регистрации, но они остались невредимыми.

Напомним, бывшему главе Офиса президента Андрею Богдану сожгли автомобиль «Тесла».