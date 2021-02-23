Сегодня ночью в Берлине неизвестные подожгли автомобиль польского дипломата. Сейчас правоохранители проводят расследование.
Об этом сообщили в посольстве Польши в Германии, передает Wpolsce.pl.
– Сегодня в три часа ночи неизвестные злоумышленники сожгли автомобиль на дипломатических номерах нашего работника, который был припаркован на улице. Автомобиль сгорел,- сообщили в посольстве РП.
Отмечается, что поблизости стояли другие автомобили на польской регистрации, но они остались невредимыми.
Напомним, бывшему главе Офиса президента Андрею Богдану сожгли автомобиль «Тесла».
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Сегодня ночью в Берлине неизвестные подожгли автомобиль польского дипломата. Сейчас правоохранители проводят расследование.
Об этом сообщили в посольстве Польши в Германии, передает Wpolsce.pl.
– Сегодня в три часа ночи неизвестные злоумышленники сожгли автомобиль на дипломатических номерах нашего работника, который был припаркован на улице. Автомобиль сгорел,- сообщили в посольстве РП.
Отмечается, что поблизости стояли другие автомобили на польской регистрации, но они остались невредимыми.
Напомним, бывшему главе Офиса президента Андрею Богдану сожгли автомобиль «Тесла».