Грузинская оппозиция и ее сторонники в Тбилиси начали масштабную акцию протеста из-за дела против лидера крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Никанора Мелии.

Как сообщает «Эхо Кавказа», протестующие перекрыли в центре города проспект Шота Руставели и установили возле парламента большую палатку.

Лидеры оппозиции через громкоговоритель объявили о начале «освободительного движения», которое будет идти до победного конца.

Бывший президент Грузии, основатель ЕНД Михеил Саакашвили назвалдействия властей против Мелии геноцидом и заявил, что оппозиция должна «довести дело до конца». Он пообещал «довести грузинскую оппозицию до победы», чтобы не отдать страну «в руки врагу» (России).

На пятницу, 26 февраля, в Тбилиси назначено большое шествие «За свободу» с требованием освободить Мелия из-под стражи.

Напомним, что в Тбилиси (Грузия) сторонники оппозиционной партии «Единое национальное движение» провели акцию протеста перед зданием парламента. Полиция задержала 25 активистов, однако все они были освобождены по письменному договору.