Грузинская оппозиция и ее сторонники в Тбилиси начали масштабную акцию протеста из-за дела против лидера крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Никанора Мелии.
Как сообщает «Эхо Кавказа», протестующие перекрыли в центре города проспект Шота Руставели и установили возле парламента большую палатку.
Лидеры оппозиции через громкоговоритель объявили о начале «освободительного движения», которое будет идти до победного конца.
Бывший президент Грузии, основатель ЕНД Михеил Саакашвили назвалдействия властей против Мелии геноцидом и заявил, что оппозиция должна «довести дело до конца». Он пообещал «довести грузинскую оппозицию до победы», чтобы не отдать страну «в руки врагу» (России).
На пятницу, 26 февраля, в Тбилиси назначено большое шествие «За свободу» с требованием освободить Мелия из-под стражи.
Напомним, что в Тбилиси (Грузия) сторонники оппозиционной партии «Единое национальное движение» провели акцию протеста перед зданием парламента. Полиция задержала 25 активистов, однако все они были освобождены по письменному договору.
|
Про то, как место сидения опять определяет угол зрения…Александр Жолобецкий
|
Дерева не винні, у всьому винувата тьотя і це не смішно, будьте як PerseveranceСтанислав Мартиросов
Грузинская оппозиция и ее сторонники в Тбилиси начали масштабную акцию протеста из-за дела против лидера крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Никанора Мелии.
Как сообщает «Эхо Кавказа», протестующие перекрыли в центре города проспект Шота Руставели и установили возле парламента большую палатку.
Лидеры оппозиции через громкоговоритель объявили о начале «освободительного движения», которое будет идти до победного конца.
Бывший президент Грузии, основатель ЕНД Михеил Саакашвили назвалдействия властей против Мелии геноцидом и заявил, что оппозиция должна «довести дело до конца». Он пообещал «довести грузинскую оппозицию до победы», чтобы не отдать страну «в руки врагу» (России).
На пятницу, 26 февраля, в Тбилиси назначено большое шествие «За свободу» с требованием освободить Мелия из-под стражи.
Напомним, что в Тбилиси (Грузия) сторонники оппозиционной партии «Единое национальное движение» провели акцию протеста перед зданием парламента. Полиция задержала 25 активистов, однако все они были освобождены по письменному договору.