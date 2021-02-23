Один из трех мужчин, обвиненных в убийстве 2017 года журналистки, занимавшейся антикоррупционной деятельностью, признался, что виновен.

Об этом сообщает Guardian.

Винсента Муската арестовали в декабре 2017 года, через два месяца после взрыва заминированного автомобиля, повлекшего за собой цепочку событий, приведших к отставке премьер-министра Мальты. Бомба должна была заставить замолчать Дафну Галицию.

Во время досудебного слушания адвокат подсудимого Марк Сант сообщил суду, что его клиент хочет зарегистрировать признание. Когда его спросили, что он хочет заявить, Винсент Маскат ответил: «Виновен».

Судья переспросила подсудимого, отметив, что за преступление ему грозит пожизненное, тот подтвердил ранее сказанное.

Guardian отмечает, что 53-летняя Дафна Галиция была известна тем, что расследовала коррупцию на высоком уровне. В частности, она была причастна к знаменитому Панамскому досье 2016 года. осле того, как она разоблачила взяточнитество в политической жизни страны, ее нарекли «единоличной WikiLeaks».

Она погибла, когда бомба в ее автомобиле взорвалась недалеко от ее дома на севере острова. Один из ее сыновей объявил премьер-министра Мальты в превращении острова в «мафиозный».

Ранее НикВести сообщали, что взрывное устройство, от которого погибла журналистка на Мальте, прикрепили под ее машиной и привели в действия дистанционно.