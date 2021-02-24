Специальный докладчик ООН по вопросам внесудебных казней Аньес Калламар в Женеве заявила, что Иран намеренно скрывает обстоятельства авиакатастрофы самолета компании МАУ. Трагедия произошла 8 января 2020 года.

Об этом говорится в отчете «UN entity on human rights», пишет РБК-Украина.

По словам Калламар, несоответствия в официальных заявлениях Ирана якобы специально имеют целью «создать максимум путаницы».

Спецдокладчик ООН отметила, что до сих пор не получила ответа от иранского правительства на письмо, которое направила еще в декабре прошлого года.

Она также обвинила Иран в том, что на место катастрофы были допущены мародеры, которые не предоставили возможности родным погибших получить вещи жертв катастрофы.

Ранее руководитель судебного органа вооруженных сил Ирана Шокролла Бахрами заявил в субботу, 20 февраля, о завершении «масштабных расследований» авиакатастрофы самолета «Международных авиалиний Украины» в ночь на 8 января 2020 года неподалеку Тегерана.