Правительство Нидерландов решило еще на три недели продолжить комендантский час для сдерживания эпидемии коронавируса, но при этом ослабить некоторые другие ограничения.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Politico.

Премьер Марк Рютте отметил, что специалисты предупреждают о риске 3-й волны коронавируса, однако нельзя не признавать, что общество очень устало от жестких ограничений.

– Сейчас мы вышли на стадию, когда можно решиться на несколько больший риск, - отметил он.

С 1 марта частично восстановят обучение в классах студенты профессиональных школ и университетов.

С 3 марта смогут возобновить работу массажные салоны и парикмахерские.

Напомним, строгие ограничения на границах Германии будут продлены еще на восемь дней, несмотря на критику Европейской комиссии.