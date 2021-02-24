Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина планирует отсоединиться от электросети с Беларусью и Россией до конца 2023 года.

Об этом он сказал на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Литвы, пишет Интерфакс-Украина.

– С советских времен украинская электросеть является частью единой сети, которая включает Беларусь и Россию. Но мы хотим «отрезаться» от сети и сделать украинскую электросеть интегрированной частью европейской сети. Мы планируем это сделать до конца 2023 года. После этого любые перетекания электроэнергии из Беларуси станут физически невозможными, - отметил Дмитрий Кулеба.

Вместе с тем он подчеркнул, что этот шаг будет способствовать энергетической безопасности Украины, Европы в целом и Литвы в частности.

В свою очередь глава литовского ведомства выразил обеспокоенность из-за того, что беларусская электроэнергия имеет доступ к украинскому рынку и что это может помочь развить опасную атомную электростанцию в беларусском Островце.

Напомним, в конце августа 2020 года Украина на государственном уровне прекратила все контакты с Беларусью из-за политического кризиса в стране. Отношения восстановят, если это не будет вредить репутации Украины.