По меньшей мере 111 погибших длиннорылых продельфинов были найдены на побережье острова в Мозамбике. Млекопитающие были найдены в провинции Иньямбане на юге страны.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной администрации заповедников страны (ANAC), передает Barrons.

Специалисты обнаружили 25 погибших дельфинов на побережье в Национальном парке архипелага Базаруто. Утром 23 февраля при патрулировании были найдены еще 86 погибших дельфинов на западном побережье архипелага.

– Число дельфинов, обнаруженных мертвыми, с воскресенья по вторник возросло до 111, - говорится в сообщении.

Сейчас пытаются установить причину гибели дельфинов. По предварительным данным, следов ранений млекопитающих обнаружено не было, исследователи проведут анализы для установления возможных причин смерти дельфинов.