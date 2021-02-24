По меньшей мере 111 погибших длиннорылых продельфинов были найдены на побережье острова в Мозамбике. Млекопитающие были найдены в провинции Иньямбане на юге страны.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной администрации заповедников страны (ANAC), передает Barrons.
Специалисты обнаружили 25 погибших дельфинов на побережье в Национальном парке архипелага Базаруто. Утром 23 февраля при патрулировании были найдены еще 86 погибших дельфинов на западном побережье архипелага.
– Число дельфинов, обнаруженных мертвыми, с воскресенья по вторник возросло до 111, - говорится в сообщении.
Сейчас пытаются установить причину гибели дельфинов. По предварительным данным, следов ранений млекопитающих обнаружено не было, исследователи проведут анализы для установления возможных причин смерти дельфинов.
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По меньшей мере 111 погибших длиннорылых продельфинов были найдены на побережье острова в Мозамбике. Млекопитающие были найдены в провинции Иньямбане на юге страны.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной администрации заповедников страны (ANAC), передает Barrons.
Специалисты обнаружили 25 погибших дельфинов на побережье в Национальном парке архипелага Базаруто. Утром 23 февраля при патрулировании были найдены еще 86 погибших дельфинов на западном побережье архипелага.
– Число дельфинов, обнаруженных мертвыми, с воскресенья по вторник возросло до 111, - говорится в сообщении.
Сейчас пытаются установить причину гибели дельфинов. По предварительным данным, следов ранений млекопитающих обнаружено не было, исследователи проведут анализы для установления возможных причин смерти дельфинов.