Французская прокуратура предъявила 73-летнему актеру Жерару Депардье обвинения в изнасиловании и сексуальном насилии в отношении актрисы.

Об этом сообщают AFP и BBC.

Первичное расследование в отношении Депардье прекратили в 2019 году из-за отсутствия доказательств, но восстановили летом в прошлом году после более подкрепленного иска женщины. Прокуратура предъявила Депардье обвинения в декабре, однако об этом стало известно только на днях.

По данным источников СМИ, Депардье был другом семьи актрисы и якобы предложил ей свою помощь в карьере. Он пригласил женщину в свой дом в Париже, где в августе 2018 года дважды совершил над ней действия сексуального характера.

Адвокат Депардье Эрве Темиме заявил, что его подзащитный находится на свободе, но под надзором суда. По его словам, актер «полностью отвергает обвинения».

Напомним, что данный инцидент произошел почти три года назад — в 2018 году, женщине в то время было 20 лет.

Жерар Депардье известен своими многочисленными заявлениями в поддержку политики президента России Владимира Путина. В 2013 году он получил российское гражданство. В 2015 году Украина внесла его на 5 лет в «черный список» после высказывания, что Украина — это «часть России».