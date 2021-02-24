Испания демонтировала последний памятник фашистскому диктатору ХХ века Франсиско Франко.

Как пишет «Новое время», это произошло после того, как небольшой анклав Мелилья проголосовал за его снос.

Мелилья расположена на средиземноморском побережье Африки. Только крайняя правая партия Vox в городке голосовала против демонтажа.

Рабочие разрушили край постамента и сняли скульптуру генерала Франко, стоявшую у ворот города.

Статую, изготовленную скульптором Энрике Ново Альваресом, установили в 1978 году в честь Франсиско Франко, через три года после смерти диктатора.

Генерал Франко правил Испанией с 1939 года до своей смерти в 1975 году. Более 30 тысяч человек были убиты в гражданской войне в Испании в течение 1936-1939 годов, когда националистические силы Франко победили республиканское правительство. Позже он возглавил режим государственного террора и национальной пропаганды через контролируемые СМИ и государственную систему образования.

Только в 2007 году в Испании был принят закон об исторической памяти, который должен был признать страдания жертв франкизма.

Согласно ему, символы диктатуры постепенно демонтировали, в том числе и другие статуи по всей Испании.

НапомниМ, что в январе 2019 года прокуратура Николаевской области демонтировала последний памятник Ленину в городе.